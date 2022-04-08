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大陸 大陸焦點 特派現場

上海感染數破13萬例！國家會展中心改建方艙醫院「可容納5萬床」

▲▼上海國家會展中心改建方艙醫院。（圖／翻攝中新網）

▲上海國家會展中心改建方艙醫院。（圖／翻攝中新網）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海本波疫情感染者已超過13萬例，官方正加緊建設方艙醫院容納感染者，上海市住建委副主任金晨8日表示，目前4個集中隔離救治場所已交付投用，共計可提供約3.8萬張床位，另外，上海國家會展中心隔離救治場所也正在加快建設，預計可提供5萬張床位，將成為上海最大的方艙醫院。

金晨在疫情記者會上提到，为統籌推進集中隔離救治場所建設，上海市委、市政府專門成立了集中隔離救治場所建設專班，由住建委牽頭協調參建各方，努力克服各項困難，強化現場管理推進，保障各項目按照節點目標推進。

▲▼上海國家會展中心改建方艙醫院。（圖／翻攝中新網）

金晨指出，世博展覽館、新國際博覽中心、花博會復興館、臨港洋山特保區4個市級集中隔離救治場所已交付投用，這4個點共計約50萬平方公尺，可提供約38000張床位，同時，國家會展中心隔離救治場所正在加快建設，約60萬平方公尺，預計可提供50000張床位，也是目前上海最大的方艙，計劃明天起分批交付。

金晨還說，他們還加強了對區級集中隔離救治點建設指導，發佈《臨時集中隔離收治點設施設計技術導則》，明確了總體設計原則和關鍵部位改造方案，並推廣了一批經驗做法，為區級方艙建設提供有力支撐，「目前，各區級方艙已建成交付了2.1萬張床位，還有近2萬張床位正在建設過程中，近期也將陸續交付。」

上海8日通報，7日共新增本土確診824例、無症狀感染者20398例，再次創下單日確診數新紀錄。另據上海官方統計，從3月1日至4月7日，上海通報本土陽性感染者共131524例，其中無症狀感染者127131例、確診病例4393例。

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