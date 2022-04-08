滬富豪超爽隔離曝光　別人網路搶菜...他們吃米其林＋13道飯店菜

▲知名品牌一連五天送下午茶和手寫卡片 。（圖／翻攝 王耳朵先生）

記者任以芳／綜合報導

上海持續封控抗疫超過兩星期，大多數被禁足的社區住戶囤糧面臨緊張情況。近期，大陸網友瘋傳一則「有錢人隔離生活」文章，真的讓人見識有錢人的隔離生活。多張照片顯示，許多精品大牌努力取悅富豪客戶，送下午茶、奢華正餐、澎湃大禮包。不少大陸網友看到直說，當我們還在網上搶菜，他們坐在家等菜送上門，貧窮再次限制了我的想像。

「你網路搶得到菜嗎？」、「天啊！外送員運能又不足」這些是上海民眾近期。甚至有一名女子請外送員跑七公里送菜給年老父親，只因給200元人民幣小費遭網路霸凌譏笑，疑似羞憤輕生墜樓…這些真實寫照就是上海隔離日子，但有一個群體過的讓人十分羨慕。

大陸網友王耳朵先生發佈一篇文章，描寫上海有錢人隔離生活。內容稱，「有位奢侈品消費大戶，分享恒隆廣場的LV連續5天變著花樣，送去精致下午茶點和手寫卡片…。」

寶格麗比LＶ服務更到位，對手送下午茶，他主攻正餐。每天都有專人對接菜品，確認菜單有迷叠香脆皮牛肋、菜包獅子頭等，葷素搭配，都是當季最好的食材。

GUCCI上海總部列了一串客戶名單，安排各個門店準備新鮮果蔬禮包。摘葉洗凈，用高檔包裝紙包好，再纏上絲帶，印上燙金logo，親自送貨上門；保時捷給俱樂部車主送去蔬菜禮包，還是精致禮盒裝，排面到位。

卡地亞服務更是極致顛峰，安排米其林一星餐餐點，黑珍珠二鉆級別的超高檔餐廳甬府的菜品。不合胃口，還可以隨意調換。作者王耳朵先生描寫，「這家飯店人均消費達到了1000+…，平常點外賣都要湊半天減免的我，實在無法想像。」

▼上海各大知名精品卯足勁服務被隔離的富豪客人。（圖／翻攝 王耳朵先生）

▲銀行送上13道菜以為大過年 。（圖／翻攝 王耳朵先生）

大陸建設銀行經理搖身一變成了私人管家，給各位大客戶預定酒店高檔午餐，餐餐十三道菜起跳。網友以為「過年了！」。文章卻調侃，富豪說，「建行的菜一般，下一餐不想吃建行的了。」

除各大品牌爭先恐後獻殷勤，網傳上海一坪105萬人民幣，換算台幣是450萬的富人小區翠湖天地不只提供代客遛狗服務，一樓大堂中英文雙語通知，「買了新鮮蔬菜放在樓底下隨便拿，咖啡、西點擺滿大堂。」；位於深圳金茂府物業更體貼，給大太陽底下排隊做核酸的業主撐傘，旁邊奉上茶水。

許多大陸網友看文這篇文章直呼，「有錢人的快樂我們想像不到」，當我們還在網上搶菜，他們坐在家等食物送上門，貧窮再次限制了我的想像。

▼ 上海有錢人做核酸，社區幫忙遮陽 。（圖／翻攝 王耳朵先生）