單日本土恐破萬？　他估算出在這天

記者陳俊宏／綜合報導

9日新增442例本土確診，再創今年新高。對此，精神科醫師沈政男表示，好多人在問，什麼時候破千？如果全台Rt維持現在的2，那麼只需一個禮拜，什麼時候破萬？17天後，「你只要比對上海疫情便可知，台灣目前Rt值跟上海幾乎是一樣，也就是3天就會翻一倍，而上海從新增100到破萬，只花了三個禮拜。」

沈政男在臉書說，9日新增主要來自台北，共95例，其中竟然只有27例為已知感染源，這使得它的Rt值目前是全台最高，達2.4以上（3月20日算起）；他本來的理論是台北的境外滲漏最多，現在修正「其實光是人流穿梭來往，就可能造成各區多點散發」。

沈政男指出，新北新增143例，跟8日差不多，目前匡列上萬人了，不曉得還能撐多久？如果撐不下去，沒房間了，至少要進行居家隔離；至於如果連詢問接觸者都沒辦法完成，比如新增上千，此時應該利用手機定位，發送簡訊告知，請接觸者出來採檢，或使用居家快篩，因此，社區篩檢或居家快篩的量能一定要趕快提升，這比進行居家照護更要緊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男認為，其他縣市目前都還是可控，比如基隆新增38例，只有6例的感染源不明，但危機是外縣市相關案例越來越多，市政府延後城市博覽會，這是對的，因為並不急於一時。

▼9日新增442例本土確診。（圖／指揮中心提供）



沈政男表示，桃園新增41例，其中移工群聚有16例，而移工群聚處理相對單純，基本上疫情尚無明顯變化；高雄新增38例，比8日少，因為複雜群聚已漸漸圍堵；其他縣市則是零星群聚或案例，處理上並不困難。

沈政男提到，他一直在想，有沒有可能雙北如果大爆發，其他縣市仍能維持疫調與匡列？或者北北基桃大爆發，中南部仍能挺住？如果新增一直湧現，答案當然是否定的；但如果雙北或者北北基桃，新增到了某個數目就觸頂，而這個天花板之下，中南部仍有疫調與匡列空間，那麼未嘗不可能。

「我看疫情兩年多，實在厭倦了『新冠病毒終究擋不住，早晚要放棄抵抗』這樣的論調。」沈政男說，疫情要怎麼演變，「有些不是操之在我，但我們能做的，就是盡力圍堵，絕不輕言放棄！事實上你看南韓與日本，各省縣確診密度就是有城鄉差距，而且可達8倍之多。」

沈政男指出，目前新增案例5成多來自雙北，7成5來自北北基桃，因此花東與中南部只占2成5，而如果單看中部，更是少之又少，這其實反映了R0值，其中最大因素當然是人口密度與人流來往。

▼台灣維持二級警戒。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男表示，好多人在問，什麼時候破千？如果全台Rt維持現在的2，那麼只需一個禮拜，什麼時候破萬？17天後；計算這些其實沒什麼困難，你只要比對上海疫情便可知，台灣目前Rt值跟上海幾乎是一樣，也就是3天就會翻一倍，而上海從新增100到破萬，只花了三個禮拜。

沈政男寫道，如果台灣新增破萬，大家會不會害怕？如果會，那麼Rt值就會繼續下降；假使新增上萬，那麼雙北將佔了5000多例，北北基桃佔了7500，而花東中南部共約2500，2500再分配給十幾個縣市，大概花東中南部每縣市新增1、200例左右，這樣能不能疫調與匡列？

沈政男表示，如果可以，就可以稍稍擋住從北北基桃擴散的疫情，而如果全台Rt值繼續下降，那麼疫情就可能開始折彎，不至於繼續攀升；當然這只是一種線性推估，而當新增成千上萬，雙北或北北基桃無法疫調與匡列，疫情往花東中南部擴散的壓力會更大，或許狀況就不一樣了，「不管如何，大家不要放棄圍堵！各縣市應根據自己的狀況訂定防疫目標，未必一切跟隨雙北。」

►本文獲得沈政男醫師授權。