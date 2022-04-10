本土+442！有症狀快做1件事　醫教「輕重症」這樣分

記者陳俊宏／綜合報導

9日新增442例本土確診，北市聯合醫院醫師姜冠宇表示，怎麼分辨輕重症？當你有確實呼吸不順、胸痛、有氧氣需求，就是要轉為重症。他也提醒，有症狀時不是衝來醫院，而是聯繫衛生單位。

姜冠宇9日在臉書說，開始出現僅50歲、但打3劑疫苗仍中重症的案例，當感染深入老人社區時，仍會有醫療量能威脅，所以居家隔離要各縣市同步完善實施，以把資源留給潛在重症患者。

姜冠宇提醒，小心長輩重症率才是重點，總體重症率未必有意義，因為小於50歲者除非身體條件不好，不然基本上都沒事，只求減少傳染給長輩的機會。

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▼姜冠宇說，有症狀時不是衝來醫院，而是聯繫衛生單位。（圖／記者周宸亘攝）

姜冠宇指出，怎麼分辨輕重症？當你有確實呼吸不順、胸痛、有氧氣需求，就是要轉為重症，這在大量居家隔離時，要具備自我監測的能力和警覺心。

姜冠宇表示，任何時候有症狀時不是衝來醫院，而是聯繫衛生單位，按照指定去適當醫療單位篩檢或求助治療，「基層有發生民眾自己馬上搭計程車去醫院，這樣司機大哥危險喔。」

9日新增442例本土確診，再創今年新高，另增5人中重症、1人死亡，為90多歲婦人，從未接種疫苗，於4/2發病、4日確診、7日即病逝。

▼9日新增5例中重症、其中1例死亡。（圖／指揮中心提供）