若台灣大爆發　他：保守估計2個月死2000人

記者陳俊宏／綜合報導

9日新增442例本土確診，對此，精神科醫師潘建志今天（10日）表示，台灣如果Omicron大爆發，2個月死亡2000人算保守估計，「講說要和病毒共存前，請先知道會付出什麼代價。」

潘建志在臉書說，他統計最近2個月，香港、韓國、澳洲、新加坡、紐西蘭和日本爆發Omicron／BA.2後的死亡人數，並換算成台灣人口後會出現的死亡人數，香港的疫情換算成台灣人口，死亡人數是2萬5327人，僅僅2個月。

潘建志指出，香港最慘，其次是韓國和澳洲，新加坡、紐西蘭和日本好一點，但2個月來死亡人數也不少；台灣如果Omicron大爆發，2個月死亡2000人算保守估計。

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▼9日新增442例本土確診。（圖／指揮中心提供）

潘建志認為，表面上Omicron重症死亡率低，但因確診數增加太多，造成絕對死亡數還高過其它變種；6個地區中，總理明確表示要走共存政策的是澳洲，造成近2個月澳洲Omicron死亡人數，竟占2年來死亡總人數的4成。

潘建志提到，韓國也傾向共存，2個月死亡率占2年總和的6成，現在看起來兩個國家都太大意，Omicron比流感嚴重太多，也不是天賜的疫苗，被騙了。

「香港沒說要共存，純粹是疫苗政策失誤」，潘建志表示，好不容易守了2年，卻在Omicron快速淪陷，2個月死亡占2年總和的97.4% ，這8000個人冤枉啊。他說，認真防疫都可能會有巨大損失，生吃都不夠了，還要曬乾，講說要和病毒共存前，請先知道會付出什麼代價。

▼6地區Omicron疫情死亡人數。（點圖可放大／翻攝潘建志臉書）