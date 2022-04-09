烏克蘭媽目睹「女兒倒地爆頭」崩潰　來不及埋屍！囚禁地下24天

▲烏克蘭母親目睹女兒丈夫被炸死。圖為基輔（Kyiv）近郊的布查鎮（Bucha）在俄軍撤離之後屍橫遍野。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭一名母親維多利亞（Viktoria Kovalenko）戰爭進入第9天後決定逃離家鄉，沒想到在驅車往南的路上遭遇砲火襲擊，12歲的大女兒和丈夫在她面前被炸死，她獨自抱著1歲小女兒逃難，不料又被俄軍擄走，遭囚禁地下室24天，來不及為親人埋葬，「如果有機會射殺普丁，我會這麼做。而我的手不會顫抖。」

維多利亞接受BBC訪問表示，她和丈夫佩德羅（Petro）在開戰9天後開車逃離烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernihiv）的家，往南朝向亞吉德涅村（Yahidne）附近時，佩德羅下車把擋在前方的石頭移開，幾秒鐘後，一家人的車遭到槍擊，大女兒維羅妮卡（Veronika）看見媽媽的左顴骨上方被碎玻璃劃傷流血，害怕得哭了。

▲維多利亞一家4口開車逃難，車輛卻遭砲彈擊中，導致2名家人死亡。圖為布查街道。（圖／路透）

接著，維多利亞聽見一聲震耳欲聾的爆炸或槍響，後擋玻璃破碎，佩德羅大喊著「下車」。她抱著小女兒瓦爾娃拉（Varvara）準備離開車內，卻看到先下車的大女兒突然倒地，定睛一看才發現她的頭不見了，她意識到汽車被一枚砲彈擊中起火，「我試圖保持冷靜，抱著小女兒，必須帶她到安全的地方。」她從燃燒的車裡逃出來，再也沒有見到佩德羅，但維多利亞從他的沉默中得知，丈夫也去世了。

維多利亞和小女兒躲在士兵曾待過的小屋，隔天卻被巡邏的俄軍發現，母女倆被帶到亞吉德涅村一所學校的地下室，囚禁了長達24天。維多利亞說，房間有40個人，幾乎沒有移動空間，用蠟燭或打火機代替照明，塵土飛揚又悶熱，眾人感到呼吸困難，多數時候甚至不允許外出如廁，被迫在水桶中便溺。她眼睜睜地看著身邊的人死去。

BBC記者前往了地下室，並訪問了其他曾囚禁於此的人民。俘虜們表示，有人死後，屍體就這樣沒人管地躺了幾小時，有時甚至長達數天。維多利亞讓前夫、大女兒的生父前往當時的遇襲地點拍下照片，2塊車牌燒成一片銀白，屍體幾乎認不出是人，維羅妮卡衣服上滿是窟窿，剩下一個心型的小手鐲。維多利亞要求俄羅斯人把丈夫和長女的遺體帶到學校來，讓她親手埋葬。

維多利亞說，3月12日是遺體送來的那天，俄國人帶她去看森林裡的墳墓，一大一小的2個箱子上頭畫著十字架符號，「我們留下來，開始用土埋住箱子，但砲擊又開始了，所以我們再埋完之前就逃跑了，當時非常可怕。」當被記者問到想對那些傷害她家人的人說什麼，維多利亞回答，「如果有機會射殺普丁，我會這麼做。而我的手不會顫抖。」

如今，維多利亞在相對安全的烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv），接受BBC採訪的前一天，她才第一次看過心理醫生。她表示，當她做著別的事或與人交流時會短暫忘卻那些事，但每當獨自一人她就會迷失自我。報導稱，維多利亞一邊說著一邊掉淚，她向記者展示了維羅妮卡生前送她的鑰匙圈，「這是個護身符，我覺得它救了我。它在我的口袋裡，自始至終，她都在這保護我的安全。」

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