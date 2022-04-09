　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯富豪被爆「到處借錢」　制裁害慘！付不出員工薪水

▲▼俄羅斯寡頭、億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（圖／路透）

▲俄羅斯寡頭、億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）被爆料經濟狀況遭到需要和人借錢。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）3月曾出現在烏俄談判場合，被認為是重要斡旋角色，但他的處境卻越來越艱難，除了先前疑似出現中毒症狀外，由於資產遭英國和歐盟凍結，經濟狀況陷入危機。外媒爆料，他甚至不得不向多名友人借錢，來支付每周高達75萬美元（約新台幣2170萬元）的員工薪水。

▲▼俄羅斯寡頭、億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）於3月29日現身土耳其伊斯坦堡舉行的烏俄停火談判。（圖／路透）

▲阿布拉莫維奇（左後白髮者）3月29日現身土耳其伊斯坦堡的烏俄停火談判會場。（圖／路透）

根據英國《每日郵報》報導，阿布拉莫維奇在烏克蘭戰爭前的資產約有111億英鎊，甚至收購並培養了英超足球俱樂部切爾西（Chelsea FC），然而，如今他的資產已縮水到剩64億英鎊，加上英國與歐盟宣布制裁俄國寡頭，其中大部分財產已被凍結。據報導，他的經濟狀況變得相當糟糕，甚至不得不向朋友借錢以度過難關。

報導稱，阿布拉莫維奇已經接觸了好萊塢製片人拉特納（Brett Ratner）和羅斯柴爾德金融家族中的富豪等人，向他們分別借款各100萬美元，用來支付旗下員工每周約75萬美元的薪水。不過，他本人已否認了這項消息。報導提到，阿布拉莫維奇擁有世界各地的房產、5艘超級遊艇和至少3架私人飛機，這讓他必須付出巨額維護成本。

▲▼俄羅斯富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）的超級遊艇「日蝕號」（Eclipse）。（圖／路透）

▲阿布拉莫維奇的超級遊艇「日蝕號」造價約3.35億英鎊。（圖／路透）

報導指出，一名船長年薪就能花掉他22萬英鎊，還不包含船員、工程師、服務員和廚師，他擁有的一艘長約162.5公尺、具備24個艙室和直升機停機坪的超級遊艇「日蝕號」（Eclipse），號稱目前世界最大私人遊艇，海員至少就有70人。另外，還有私人飛機的機組人員、會計師團隊、豪宅的管家與園丁等等。

另一名「變窮」的富豪則是俄羅斯最大的私人銀行「Alfa Bank」的董事埃文（Petr Aven），曾因投資石油賺了45億英鎊，從未學過開車的他，現在被迫開始考慮過著沒有專屬司機的日子。埃文上月受訪時哀嘆，「可以允許我雇用清潔工或司機嗎？我平時不開車…也許我的繼女會開。我們不知道怎麼生存下去。」

埃文的商業夥伴、「Alfa Bank」集團高層之一的弗里德曼（Mikhail Fridman）擁有119億英鎊身家。他接受西班牙媒體訪問時抱怨，英國政府應該給他「零用錢」，讓他坐計程車出門買食物，他甚至負擔不起餐廳的消費，必須在家吃飯，「我幾乎被軟禁了。」只不過，他住的是2016年花6500萬英鎊在倫敦北部買下的一棟豪宅，有地下游泳池、酒窖、瑜珈室等空間。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►西莎特價了！讓狗狗吃得開心又健康

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
55歲美魔女滾床水電工　遭起底是「黑澀會美眉媽媽」
下週變天剩15度！2號颱風生成時間曝光
13縣市「足跡懶人包」曝光！82張圖卡一次看
快訊／台南狼師抓到了！　逃2個月台中落網
宮廟放鞭炮慶功「下秒火竄天際」！　神轎秒焦黑
桃園68處足跡曝光！　饗食天堂、石二鍋、夜市
23歲華裔名媛場場坐NBA第一排！　「合照詹姆斯」超狂身分起
快訊／本土增442例「分布17縣市」　新北143最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

毒販搞丟2.8億毒品！眼神死透「閃過人生跑馬燈」　絕望反應全被拍

日本迎第7波疫情！東京升溫再增8102例　3劑接種率僅44%

被俄羅斯攻烏行動嚇爆！芬蘭、瑞典考慮加入北約　公開決定時間曝

美公司誠徵「A片研究員」爽看100部！月薪達9.3萬　3.1萬人搶應徵

蛇蠍人妻弒夫詐領保險金！前2任男友竟也巧合慘死　致富密碼曝光

俄羅斯富豪被爆「到處借錢」　制裁害慘！付不出員工薪水

烏克蘭兒童「慘重傷亡」人數曝光　英國防部：俄軍繼續攻擊平民

爆乳網美砍殺男友　「半裸露點」遭逮！滿身血影片曝光

第5輪對俄制裁頻留後路！打擊面僅剩1／3　紐時：歐洲已吃不消

烏東車站遭血洗！飛彈殘骸驚現神秘字樣　專家曝背後含義：是報復

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

運將「臨停路中」騎士想超車　對向機車閃避不及撞成一團！

EXO出道十週年！一起回憶青春～　張藝興發歌：是結束也是新開始

劉畊宏夫婦直播做運動 疑激凸遭禁播...穿羽絨服自保

未成年懷孕！貓爸是誰不知道 5個月虎斑照出3胎...愛媽嚇壞

議員戴寧奔喪「送別亡父」　淚崩哭喊：爸爸我會堅強

毒販搞丟2.8億毒品！眼神死透「閃過人生跑馬燈」　絕望反應全被拍

日本迎第7波疫情！東京升溫再增8102例　3劑接種率僅44%

被俄羅斯攻烏行動嚇爆！芬蘭、瑞典考慮加入北約　公開決定時間曝

美公司誠徵「A片研究員」爽看100部！月薪達9.3萬　3.1萬人搶應徵

蛇蠍人妻弒夫詐領保險金！前2任男友竟也巧合慘死　致富密碼曝光

俄羅斯富豪被爆「到處借錢」　制裁害慘！付不出員工薪水

烏克蘭兒童「慘重傷亡」人數曝光　英國防部：俄軍繼續攻擊平民

爆乳網美砍殺男友　「半裸露點」遭逮！滿身血影片曝光

第5輪對俄制裁頻留後路！打擊面僅剩1／3　紐時：歐洲已吃不消

烏東車站遭血洗！飛彈殘骸驚現神秘字樣　專家曝背後含義：是報復

本土最狂助攻王來了　林韋翰主場首秀狂飆16助攻大喊爽

1現象害的！五星飯店「排人龍等入住」　10年員工嘆：掃不出來

休旅疑右側超車撞違停賓士　180度翻肚躺地駕駛幸僅擦挫傷

台南市安南區民宅火警　破窗滅火無人員受困傷亡

山藥是澱粉！一圖看10種偽蔬菜　營養師嘆「別被騙」：熱量飆4倍

福特「小改款Kuga」最新諜照曝光　車頭清楚樣貌、臨近上市階段

以為要出去玩嗨炸！　小白犬認出「地獄風景」變臉：快...快迴轉

「民進黨快開除他啦！」　周玉蔻怒轟焦糖：沒道德倫理

天空好多鯨魚！2022桃園國際風箏節來了　「鯨奇之旅」開跑

快訊／沙鹿國中女學生掃墓後確診　全班停課延長至4／18

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

國際熱門新聞

街友車震人妻被毆變網紅！獲贈豪宅爽搭私人機

金正恩怒拆海金剛飯店：醜斃了！

惡霸攔車「球棒亂K」　反中多槍亡

性侵朋友孕妻　被判關15年鞭3下

斷水電與屍體同寢25天！300村民被俄軍關地下室

網美砍殺男友「半裸露點」遭逮！滿身血影片曝

威爾史密斯一巴掌　影藝學院：10年不能參加奧斯卡

禿頭男「戒洗髮精」改清水洗頭！6年後頭髮奇蹟長回

烏克蘭士兵舉謝台灣標語　網：祝贏回和平

烏克蘭空軍駕駛艙視角曝！38秒狂轟俄陸列隊

火箭彈血洗烏車站39死　俄批：攻擊車站是挑釁

馬航波音客機9000m高空急墜　和東航同機型

烏東車站遭火箭襲擊50死　屍體橫躺街頭

輪班16hrs撞見被綠　她1句話網讚爆

更多熱門

相關新聞

俄持續攻擊平民　烏兒童傷亡曝光

俄持續攻擊平民　烏兒童傷亡曝光

《衛報》報導，烏克蘭總檢察長辦公室表示，自從俄羅斯全面入侵以來，該國至少176名兒童被殺害，另有324個孩子受傷。英國國防部9日也指出，俄軍持續攻擊烏克蘭非戰鬥人員，例如8日發射火箭彈，襲擊烏東的克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站，釀成至少52死，其中包括5名幼童。

第5輪對俄制裁頻留後路　紐時：歐洲已吃不消

第5輪對俄制裁頻留後路　紐時：歐洲已吃不消

轟炸烏東車站飛彈驚現神秘字樣　背後含義曝

轟炸烏東車站飛彈驚現神秘字樣　背後含義曝

拜登簽署2法案　對俄發動新一輪制裁

拜登簽署2法案　對俄發動新一輪制裁

烏克蘭嬤忍痛丟下愛犬　終於重逢

烏克蘭嬤忍痛丟下愛犬　終於重逢

關鍵字：

俄羅斯寡頭俄國富豪超級遊艇借錢切爾西阿布拉莫維奇制裁資產凍結

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「本土狂燒+442」再創今年新高！新增1死

跟正妹約砲！3男摸黑爽玩17次　隔天下體摸到屎崩潰

萬丹泥火山噴發　泥漿灌宮廟...恐怖畫面曝！

賣茶妹直播上下走光「起底是大甲媽禮生」！6萬IG搜出

大甲媽剛起駕1小時爆「多人鬥毆」　大甲溪橋驚見格鬥場

街友車震人妻被毆變網紅！獲贈豪宅爽搭私人機

即／台北內湖驚傳火警！居民受困警消急搶救

即／桃園龜山某科技大廠爆移工群聚！鄭文燦證實了

不愛愛「6種可怕後果」曝光！研究：腦袋會變遲鈍

北港武德宮前200人開打　紫衣男開警車驚呆全場

Mazda不叫馬自達、正確為松田

本土超過50人打3劑染疫！高端突破性感染最少

本土增442例「分布17縣市」！新北143最多

廖老大兒超正女友爆整型！本人親回應

不是隱藏版！清心最頂飲料「網友狂推它」

更多

最夯影音

更多
豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠
「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面