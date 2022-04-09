俄羅斯富豪被爆「到處借錢」　制裁害慘！付不出員工薪水

▲俄羅斯寡頭、億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）被爆料經濟狀況遭到需要和人借錢。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）3月曾出現在烏俄談判場合，被認為是重要斡旋角色，但他的處境卻越來越艱難，除了先前疑似出現中毒症狀外，由於資產遭英國和歐盟凍結，經濟狀況陷入危機。外媒爆料，他甚至不得不向多名友人借錢，來支付每周高達75萬美元（約新台幣2170萬元）的員工薪水。

▲阿布拉莫維奇（左後白髮者）3月29日現身土耳其伊斯坦堡的烏俄停火談判會場。（圖／路透）

根據英國《每日郵報》報導，阿布拉莫維奇在烏克蘭戰爭前的資產約有111億英鎊，甚至收購並培養了英超足球俱樂部切爾西（Chelsea FC），然而，如今他的資產已縮水到剩64億英鎊，加上英國與歐盟宣布制裁俄國寡頭，其中大部分財產已被凍結。據報導，他的經濟狀況變得相當糟糕，甚至不得不向朋友借錢以度過難關。

報導稱，阿布拉莫維奇已經接觸了好萊塢製片人拉特納（Brett Ratner）和羅斯柴爾德金融家族中的富豪等人，向他們分別借款各100萬美元，用來支付旗下員工每周約75萬美元的薪水。不過，他本人已否認了這項消息。報導提到，阿布拉莫維奇擁有世界各地的房產、5艘超級遊艇和至少3架私人飛機，這讓他必須付出巨額維護成本。

▲阿布拉莫維奇的超級遊艇「日蝕號」造價約3.35億英鎊。（圖／路透）

報導指出，一名船長年薪就能花掉他22萬英鎊，還不包含船員、工程師、服務員和廚師，他擁有的一艘長約162.5公尺、具備24個艙室和直升機停機坪的超級遊艇「日蝕號」（Eclipse），號稱目前世界最大私人遊艇，海員至少就有70人。另外，還有私人飛機的機組人員、會計師團隊、豪宅的管家與園丁等等。

另一名「變窮」的富豪則是俄羅斯最大的私人銀行「Alfa Bank」的董事埃文（Petr Aven），曾因投資石油賺了45億英鎊，從未學過開車的他，現在被迫開始考慮過著沒有專屬司機的日子。埃文上月受訪時哀嘆，「可以允許我雇用清潔工或司機嗎？我平時不開車…也許我的繼女會開。我們不知道怎麼生存下去。」

埃文的商業夥伴、「Alfa Bank」集團高層之一的弗里德曼（Mikhail Fridman）擁有119億英鎊身家。他接受西班牙媒體訪問時抱怨，英國政府應該給他「零用錢」，讓他坐計程車出門買食物，他甚至負擔不起餐廳的消費，必須在家吃飯，「我幾乎被軟禁了。」只不過，他住的是2016年花6500萬英鎊在倫敦北部買下的一棟豪宅，有地下游泳池、酒窖、瑜珈室等空間。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》