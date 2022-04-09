烏克蘭兒童「慘重傷亡」人數曝光　英國防部：俄軍繼續攻擊平民

▲烏克蘭東部克拉莫托斯克市車站慘遭飛彈攻擊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

《衛報》報導，烏克蘭總檢察長辦公室表示，自從俄羅斯全面入侵以來，該國至少176名兒童被殺害，另有324個孩子受傷。英國國防部9日也直言，俄軍持續攻擊烏克蘭非戰鬥人員，例如8日發射火箭彈，襲擊烏東的克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站，釀成至少52死，其中包括5名幼童。

英國國防部根據情報指出，俄軍行動「持續集中在頓巴斯、馬力波以及尼古拉耶夫」，俄羅斯海軍也不斷向烏克蘭發射巡弋導彈。不過，儘管莫斯科試圖在頓巴斯與克里米亞之間建立陸上廊道，目前仍受烏克蘭阻撓。

Злочини рф, вчинені в період повномасштабного вторгнення станом на 09.04.2022#stoprussia pic.twitter.com/H0bw2aKKhk — МВС України (@MVS_UA) April 9, 2022

儘管俄方宣稱只會針對軍事目標展開攻擊，出兵以來卻不斷傳出殘忍暴行，包括性侵、掠奪及屠殺平民。基輔近郊城鎮布查（Bucha）數百人遭虐殺後埋入亂葬崗，烏東4000多位民眾8日抵達莫托斯克火車站準備撤離，未料淪為轟炸目標。烏克蘭總統澤淪斯基表示，俄羅斯蓄意攻擊平民，希望各國針對戰爭罪行實施更嚴厲的制裁。

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