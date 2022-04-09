烏東車站遭血洗！飛彈殘骸驚現神秘字樣　專家曝背後含義：是報復

▲克拉莫托斯克市車站慘遭飛彈攻擊，人們事後發現，飛彈殘骸上面居然以俄文寫上了「為了孩子們」的字樣，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭東部克拉莫托斯克市（Kramatorsk）一座擠滿難民的火車站，8日慘遭圓點-U（Tochka-U）戰術彈道飛彈攻擊，導致至少50人喪命、近百人受傷。事後，人們在檢視飛彈殘骸時發現，上面居然以俄文寫上了「為了孩子們」（za detei，英文for the children）的字樣，讓專家們認定，這「明顯是俄軍在為孩子們復仇」。

綜合外媒報導，在飛彈擊中克拉莫托斯克市火車站後，烏俄雙方相互指控飛彈是對方所射，讓外界難以釐清責任歸屬，而飛彈殘骸上「為了孩子們」的字樣，也讓人們霧裡看花。《紐約時報》在詢問了多位俄羅斯語言專家後指出，飛彈上的訊息十分明確，這個飛彈並不針對烏克蘭的孩子，而是一種報復行為。

華府智庫「威爾遜中心」（Woodrow Wilson Center）專家塔巴羅夫斯基（Izabella Tabarovsky）表示，「這句話的意思明顯就是在為孩子們復仇。在英文中，for可能代表著為孩子所準備的東西，但俄文不是這樣的，這個介係詞的意思完全不同。」威廉瑪麗大學俄語教授貝拉（Bella Ginzbursky-Blum）也認同塔巴羅夫斯基的看法。

報導稱，如果飛彈是由俄軍所射的話，那專家們「報復」的說法將完全成立，因為自烏俄2014年在烏東地區爆發衝突以來，俄國常指責烏克蘭在當地殺害俄羅斯兒童，然而諷刺的是，共有5名烏克蘭孩童在這場車站襲擊中身亡。

俄羅斯官員否認發動了相關襲擊，甚至反控這起襲擊是烏克蘭所發動的「挑釁行為」，因為只有烏克蘭才會使用圓點-U戰術彈道飛彈。一位不願具名的五角大廈高層透露，美國相信飛彈是俄軍所發射的，因為俄軍在襲擊爆發後，「宣稱他們執行了一次成功的打擊，但在傳出平民傷亡後立刻撤回」。

烏克蘭總統澤倫斯基指出，克拉莫托斯克的這場襲擊蓄意針對平民，對烏克蘭提供軍援的任何拖延或拒絕，形同那些政客更支持俄羅斯而不是烏克蘭，「我們期望全球對這場戰爭罪行做出堅定回應。」他說，接下來將採取行動徹查，包含誰下達命令、飛彈從哪裡來、如何運輸、如何發動襲擊等相關細節。