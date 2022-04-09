被俄羅斯攻烏行動嚇爆！芬蘭、瑞典考慮加入北約　公開決定時間曝

▲俄羅斯發動侵烏行動，讓芬蘭和瑞典重新思考加入北約的可能，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰爭爆發後，芬蘭、瑞典是否要迅速加入北約（NATO）的輿論逐漸升高。芬蘭議會將在未來數週展開加入北約的討論，並希望相關討論能在「仲夏之前」結束；瑞典也在進行安全政策分析，該國預計將於5月底完成分析並宣布其立場。克里姆林宮對此表示，若瑞典和芬蘭加入北約，俄國將採取「重新平衡局勢」的行動。

據CNN報導，自俄羅斯攻烏以來，歐盟就立刻對瑞典和芬蘭加入一事開始了嚴肅討論，而瑞典和芬蘭外交部長也參與了本週舉行的北約外長會議，與北約成員國商討讓芬蘭和瑞典加入北約一事。這2個國家是否要加入北約這個防禦聯盟的輿論也出現了重大轉變。

芬蘭前總理斯圖布（Alexander Stubb）告訴CNN，過去芬蘭理想主義一派一直希望芬蘭能與俄國合作，但在攻烏行動爆發後，他們就打消主意了，「如果普丁能屠殺他在烏克蘭的手足，那他也會對芬蘭這麼做。我們不想再被孤立，因此芬蘭加入北約幾乎成了木已成舟的事」。

一名芬蘭官員則表示，俄羅斯的侵略行為迫使芬蘭重新思考部分基本問題，「我們清楚，芬蘭與俄羅斯的關係已不可能回到從前」。芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）表示，芬蘭議會將在「未來幾週內」展開加入北約的討論，但她希望討論能在「仲夏之前」結束，因為目前的形勢已非常嚴峻。

瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）不排除加入北約的可能性。一名瑞典官員告訴CNN，瑞典正在進行安全政策分析，而相關分析預計將於5月底完成，屆時政府將宣布其立場，但如果鄰國芬蘭迅速公開立場的話，那他們可能會更早宣布決定。

對此，克里姆林宮表示，若瑞典和芬蘭加入北約，將迫使俄國採取「重新平衡局勢」的行動。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴天空新聞，「為了確保我們的安全，我們必須讓我們的西翼局勢更複雜」。