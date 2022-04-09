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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罵中評會主委是狗　柯文哲認EQ差不公開道歉：會私下跟賴香伶講

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因不滿中評會建議撤銷苗栗縣議員提名，被爆料在內部會議中飆罵中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴委屈飆淚。對此，柯文哲9日受訪表示，「EQ不好情緒管控不佳，自己要改進」，但仍不願公開道歉，僅表示私底下會跟賴講，內部會議就內部解決就好。

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席華山論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席華山論壇。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲9日出席民眾黨主辦的華山論壇台北場，會前受訪談到近期黨內爭議時，仍相當不滿，直言新興政黨還是沒有制度，去年11月發生的事怎麼會拖到現在才在處理？這很奇怪，所以應該要訂定抗議要走哪一條路，「還是一個新的政黨，很多制度都很欠缺」。

柯文哲接著說，抗議要跟誰抗議？他抗議苗栗黨部，就轉給苗栗黨部處理，「這不是很好笑嗎？」黨中央如果遇到問題應該有處理機制，也不是說都不處理就轉走。還有，處理東西一定要有時效，怎麼會5個月，11月到現在多久？超過5個月，現在才走到這裡，不是很好笑？一個新興政黨要改得太多了。

柯文哲強調，要相信制度不要相信個人，如果我們自己內部檢討制度有問題，從制度上去改；更好笑的是，苗栗主委辭掉跑去高雄。

「這是這樣，還是我自己要檢討。」柯文哲說，台北市政太忙，平常就一個禮拜、一個小時半跟他們視訊通一下話，不過我們會改進，相信制度不要相信個人，還是走流程，要注意有時效性，不是拖到爆出來，還是很多制度要改。

媒體追問，為什麼會這麼生氣？柯文哲說，去年11月就抗議了，現在都幾月了？拖了5個月，然後經過縣黨部到選舉決策委員會，再到中央黨部公布，又不符，然後要撤銷，這不是很好笑嗎？這實在是太亂了。

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