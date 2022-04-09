停畢旅、不停鄰里活動　柯文哲：感染風險高的先暫停

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席華山論壇。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市取消學校層級的畢業旅行等校外活動，但引發學生反彈，質疑演唱會都沒有禁止；議員游淑慧也質疑，民政局活動都沒暫停，是否有選舉的考量？對此，市長柯文哲說，按照科學，感染風險高的先動，涉及商業的盡量擺後面。

柯文哲9日出席民眾黨主辦的華山論壇台北場，會前受訪表示，疫情還在變化，所以會滾動式修正，當時做決定是這樣，不影響經濟的先動，所以人家說為什麼阿妹演唱會沒停、學校跨校活動先停，一般是涉及商業的活動盡量不到最後關頭不要停。

另外一點，實務上來講，吃飯還是最危險，一般來講，演唱會大家口罩戴好、坐在那邊聽，不會有什麼事，通常就是那種大家很密集的吃飯，所以為什麼有時候像KTV、這陣子八大，有好幾個群聚案例就是這樣。

柯文哲說，一方面是按照科學，感染風險高的，第二是涉及商業的盡量擺後面。還有一點，因為從過去的經驗，時間拉長一點，整個社會都有辦法應付，去年5月時死亡率超過5%，不得了，可是到後面就降很低，「所以有時候是這樣，當敵情不明的時候，寧可慢一點，讓整個社會有辦法去適應，讓傷亡會下降」。

媒體追問，有議員質疑鄰里活動沒有暫停是為了選舉，柯文哲說，也不是啦，還是那句話，按照疫情嚴重度，盡量不干擾商業的先處理，「我們還是有科學基礎，脫口罩吃飯是最危險的，那真的要處理是那個先處理」。