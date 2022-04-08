遠航爭復飛還沒結果！佔用台北航空站　判歸還土地再賠8368萬

▲台北航空站即松山機場外觀。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

已停飛逾2年的遠東航空，因持續佔用民航局台北航空站機庫等土地，被台北航空站提告要求賠償並歸還土地，遠航抗辯遭民航局違法廢止航權，造成逾50億元損失，主張應抵銷本案賠償，台北地院審理認定遠航的辯解無理，今判遠航應賠償8368萬餘元，並在歸還機庫等土地給台北航空站前，按日支付違約金14萬餘元，可上訴。

遠東航空因虧損與資金出現數千萬元缺口，2019年12月12日無預警宣布隔天（13日）起停飛，造成3000多位旅客權益受損，民航局隨即在13日廢止遠航的民用航空運輸業許可證，遠航負責人張綱維還被控涉嫌掏空遠航，2020年被羈押將近一年，他近來透過行政訴訟想讓遠航復飛但未果，另已提告向民航局要求國賠50億餘元。

▲遠航董事長張綱維 。（圖／記者黃宥寧攝）

本案源於遠航遭廢照後，前年（2020年）1月31日跟民航局台北國際航空站簽約，續租航空站內遠航停放飛機、興建辦公室、工廠與庫房的10筆土地，約期為同年元旦到同年3月31日，月租213萬餘元，並約定同年4月1日要騰空返還土地給航空站，每遲延一天須支付月租加計權利金後的10%當成違約金，直到完成搬遷為止。

不過遠航在約滿後持續佔用，台北航空站計算至去年（2021年）12月15日共624天，遠航累計違約金達9021萬餘元，扣除剩餘押金653萬餘元，提告要求遠航一次支付違約金8368萬餘元。

此外，台北航空站主張，遠航仍沒歸還本案租用土地，因此再要求遠航應從去年12月16日起，按日支付違約金14萬餘元，直到全數返還土地為止。

遠航抗辯租用本案機庫等土地已約60年，是正常營運所需，但民航局違法將遠航廢照，台北航空站又提告索地求償，屬於權利濫用，遠航主張營運發展遭民航局嚴重侵害，請求酌減違約金，並將另案對民航局要求國賠的50億元金額，抵銷本件賠償。

法官認定台北航空站的主張，有雙方簽訂、經由合法公證的租約為憑，判遠航應一次性賠償累積所欠違約金8368萬餘元，至於遠航聲稱違約金計算金額過高，法官指《民法》尊重契約自由，加上本案應歸還土地仍有許多地上建物與大型物品，航空站可能須額外花費清除，因此判遠航須按日支付違約金14萬餘元直到歸還完畢，可上訴。