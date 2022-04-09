有阿飄！長髮女子暗夜緊跟　阿北嚇破膽衝警局...真相讓人傻眼

▲王女緊跟老翁後方，讓對方嚇到衝進警局求救。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

人嚇人真的可能嚇死人！高雄市旗津區一名老翁7日晚間拄著柺杖外出散步，走著走著發現後方好像有人緊跟，一開始不以為意，沒想到眼睛餘光撇見後方有長頭髮擺動，擔心是否被阿飄盯上，趕緊跑到警所求助。員警上前確認，這名王姓女子（30歲）是活生生的「人」，不是阿飄，單純就是無聊、好玩才跟著老翁，沒有惡意，員警告誡王女已經有違反社維法之虞，6月分跟蹤騷擾防制法上路後更有觸法的可能，千萬不要亂跟著別人，以免觸法。

▲王姓女子（右）坐在旗津分駐所外。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

老翁得知確認王女是「人」後，也忍不住碎念「妳不知道人嚇人會嚇死人嗎？」才悻悻然離去，化解一場虛驚。

警方表示，7日晚間一名60多歲的老翁杵著拐杖、緊張兮兮地到旗津分駐所求助，老翁說，剛吃完晚餐後外出散步健身，在旗津區中洲三路較昏暗的地方，突然發現身後有人尾隨，眼睛餘光瞄到對方有長頭髮，因為不知道對方是人？是鬼？心裡害怕極了，只好趕緊加快腳步，直到明亮的地方才敢回頭察看，發現該女子還跟在他後方，所以只好向警方求助。

▲員警和王姓女子（右）溝通。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

旗津分駐所巡佐林照祥等人初步了解後，走出分駐所察看，這名王姓女子索性就坐在分駐所前面，一番詢問後，才得知王女看見老翁杵著拐杖路過自家門口，一時興起覺得好玩而跟著走在老翁後方，玩起同步左腳右腳遊戲，沒想到老翁越走越害怕還直接走到警局報案，讓她也很傻眼，但強調絕無惡意。

由於老翁得知是烏龍一場後，不願計較自行離去，員警也藉機告誡王女，無故跟追他人經勸阻不聽，已有違反社會秩序維護法之嫌，女子聽聞得知自己不小心觸法後也立即道歉。