快訊／大甲媽起駕創120秒最速紀錄！馬英九參與扶轎　開始9天8夜行程

▲2022大甲媽起駕，這次花約120秒時間鑾轎就走出廟埕。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

「3、2、1，大甲媽起駕囉！」在上萬信徒跪拜下，2022大甲媽遶境在嚴峻疫情中起駕！受到疫情影響，廟方要求信徒都必須打3劑疫苗並換3OK卡才能入廟，人潮跟以往相比也明顯減少。值得一提的是，媽祖鑾轎繼2020年只花了156秒出廟埕，今年再創史上最速紀錄，僅花約120秒就走出廟埕，而前總統馬英九也到場共襄盛舉，參與扶轎。

▲前總統馬英九出席起駕典禮扶轎。（圖／記者白珈陽攝，下同）



今年大甲媽遶境起駕，少了政治味，不見藍綠大咖競相參拜盛況，僅前總統馬英九參與扶轎，綠營政治人物全部缺席。地主、台中市長盧秀燕今天也改上午參拜，晚間派副市長黃國榮出席。晚間11點馬英九、鎮瀾宮董事長顏清標、前立委顏寬恒以及黃國榮4人扶轎恭送媽祖。

鎮瀾宮附近攤商透露，今年人潮明顯受到疫情影響，未出現人車擠爆大甲地區，也不復見往年萬頭鑽動情況。但大甲依舊越夜越美麗，各陣頭表演拼場，璀璨煙火照亮大甲夜空，越接近起駕時刻，越多信徒湧入廟埕，廟埕被擠得水洩不通。

今天下午媽祖上鑾轎儀式，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤與親民黨主席宋楚瑜、于美人、台中副市長陳子敬等人一同恭迎媽祖上鑾轎。