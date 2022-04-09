萬丹泥火山噴發「泥漿灌宮廟」　大殿遭淹沒...恐怖畫面曝！

▲萬丹泥火山噴出大量泥漿湧入皇源聖殿內，淹埋樓梯。（圖／灣內村長陳玉提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹泥火山昨（8）日清晨5點多再度噴漿，噴了12個多小時，到下午5時終於停止，由於這次噴漿地點位在灣內村皇源聖殿旁，大量噴出泥漿湧入聖殿內，讓殿內滿是泥漿，令人怵目觸心，顯見當時噴發威力的可怕，其中還有一間殿門因阻積泥漿太厚，導致門無法打開，由於欠缺清掃人手，聖殿及灣內村長陳玉意期盼有義工協助，「趁2、3天內還未結成硬泥巴前清除，否則情況會很慘」。

萬丹泥火山昨天清晨5點多再度噴漿，距上次2021年10月13日已近半年；這次噴發口和上次相近，都在皇源聖殿旁，由於臨近房屋，不能點火讓瓦斯快速釋放、降溫，致泥漿持續噴發流入旁邊的農田及旁邊的白源聖殿內。

由於附近農田目前栽種一期水稻，灣內村長陳玉意今早發現後以手攝影紀錄，po上臉書，「農民的心又在淌血了！」，並緊急拉起封鎖線，避免民眾誤入引發危險。

昨天下午5點，噴漿自動熄滅，大量泥漿流入附近排水溝渠內及馬路，到處泥濘不堪，影響行車安全；今天，仍吸引不少民眾到場觀看，陳玉意村長已緊急聯絡鄉公所建設課及縣府水利處趕緊派員清除，避免危害擴大。

但皇源聖殿內湧入大量泥漿，殿方人員在噴漿持續湧入時就一面清除，但無法阻擋大量湧入泥漿，噴漿熄滅後，殿內一樓泥漿最深一度達50公分，多處在深及腳踝以上，其中一處房門還被泥漿阻擋，無法開啟；廟方人手不足，恐無法在2、3天內清除完畢，村長陳玉意呼籲義工加入，他的手機號碼:0928353167。