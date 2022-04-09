大甲媽起駕1hr爆多人格鬥！原因竟是2車擦撞引戰　警拘6人嚴辦

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動昨晚11點起駕，盡管警方和廟方都嚴令不准搶轎發生鬥毆，但就在遶境隊伍剛離開大甲區，後方跟隨的信眾當中就發生打群架，29歲的吳姓男子等4人和24歲的藍姓男子等2人，都不是信眾，而是騎機車行經隊伍旁，因人潮和車流太多，吳、藍2人機車稍有擦撞，6人先是相互叫囂，後來開始動手，一旁警方立即壓制，訊問後將6人依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲▼大甲媽遶境發生首起鬥毆，6人因為機車擦撞而打群架。（圖／記者爆料網提供）

大甲警方凌晨零時15分許獲報大甲溪橋往南約100公尺處有人打群架，全程護送大甲媽遶境安全和交通指揮的大甲警方立即趕往現場，原來是跟隨在後方、參與遶境的信眾人車太多，造成沿路大塞車，吳嫌和藍嫌雙方6人為了脫離車潮，只好在車陣中亂竄，雙方機車稍微擦撞到，結果導致雙方互嗆進而聚眾互毆。

警方立即迅速壓制，也通知6輛救護車到場，還好6人都是徒手，除了其中1名25歲楊姓男子頭部撕裂傷，目前尚在醫院留院觀察中，其他僅是輕傷。

警方訊問後將吳嫌、27歲楊嫌、27歲彭嫌、25歲楊嫌，以及藍嫌和25歲陳嫌等6人依刑法聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。