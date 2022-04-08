桃園提供3.22公頃土地　與政大合作發展國際大學城

▲桃園市政府與國立政治大學簽署「國際大學城計畫」合作意向書。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府與國立政治大學，8日於市府簽署「國際大學城計畫」合作意向書由市府提供3.22公頃的土地予政大興設「公共行政及企業管理教育中心」，發揮國際大學城聚落效益；同時也見證政治大學與大園國際高中簽訂「2022學年度第二外語課程」合作協議，期藉政大外語教學經驗，培養青年學子第二外語的能力，開拓外語學習的廣度。

▲鄭文燦市長與政治大學校長郭明政簽署「國際大學城計畫」合作意向書。（圖／市府提供）

鄭市長說明，近年來政治大學在法政、商管及人文社會科學均獲頂尖大學傑出評價，且學測分數門檻相當高，因此在市府與政大的多方合作下，相信有助於提升桃園的教育力；例如去（110）年市府透過「大手牽小手」計畫，引進政大資源，由政大與桃園市34所市立及私立高中職合作開設跨領域課程，廣獲迴響。

▲大園國際高中校長朱元隆（左）與政大外語學院阮院長簽署合作協議。（圖／市府提供）



去年8月，桃園航空城公司也與政大合作，結合產業、大學及金融力量促進航空城再發展；本次合作將在捷運綠線G17站航空城計畫範圍內的學校用地3.22公頃發展大學城，讓政大設置金融學院、公企中心及產學合作的基地，市府教育局、地政局及桃園航空城公司也會全力協助。

鄭市長提到，政治大學更是外語領域的領航者，在東南亞語系、歐洲語系及傳統英日語等方面皆是強項，因此在雙方學校的合作下，未來可借重政大外語學院各語言的資源及培育外語人才的經驗，開設英文、日文、西班牙文、德文及法文等課程，讓孩子透過學習外語及跨文化知識，發展國際競爭力，也讓學生在大學升學之路上擁有更好的表現。

政治大學校長郭明政表示，今年適逢政治大學創校95週年，旗下的政大公企中心也設立逾60年，且近日國際金融學院亦將設立，共計有27家等金融機構支持，希望進一步共推產學合作，打造研發及培訓中心，讓各方企業善用大學資源。包括副市長高安邦、市府教育局長林明裕、地政局長蔡金鐘、都發局副局長劉振誠、財政局副局長蔡美淑、桃園航空城公司董事長陳錫禎、台灣人居環境全生命週期管理學會理事長王明德、政治大學校長郭明政、大園國際高中校長朱元隆等均一同出席活動。