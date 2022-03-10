2022桃園綠色生活悠遊節　3／12親子寵物日邀你一起來放電

▲「2022桃園綠色生活悠遊節」在3月12日舉辦親子寵物日活動。



圖、文／桃園市政府環境保護局提供

3月12日下午桃園綠色生活悠遊節會場，舉辦「親子寵物日活動」，為期9天的活動，每天都精彩熱鬧，除了讓小朋友與爸爸媽媽也能一起體驗低碳運具及學習環保行動外，當日也特別邀請到YOYO台哥哥姐姐、YOYOMAN及YAMY，與現場的大小朋友同樂；而喜愛毛小孩的民眾，也可以來參與桃園動保處配合進行的認養活動，或帶著寵物來參加健檢。

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▲爸媽除了可以帶小孩來放電，也可以帶毛小孩來參加健檢。



12日的活動中，下午2點40分在主舞台有美容師進行寵物美容教學，而動保處在活動期間也規劃了寵物認養攤位，並安排專業獸醫進行寵物健檢，歡迎民眾帶著心愛的毛孩一起來同樂。

▲有意願想要養毛小孩的人也可以來看看，現場有規劃寵物認養攤位。



下午3點也特別邀請到YOYO家族表演，有KIWI姐姐、浣熊哥哥、YOYOMAN及YAMY人偶，要來表演金曲唱跳，並和現場的觀眾及小朋友們互動問答，讓大家在有趣的活動中也能夠對環保及綠能議題有更多的認識。緊接著下午3點30分到5點有一連串的街頭藝人表演，如水晶球雜耍及花式拋瓶等，活動熱鬧精彩不間斷。

▲桃園市長鄭文燦表示，綠色生活悠遊節推廣綠色交通及綠色生活，邀請市民一起體驗低碳生活的價值。



環保局表示，民眾只要在活動期間搭乘桃園捷運、活動接駁車、YouBike或自行騎乘自行車到「綠色生活悠遊節」活動會場，還能獲得當日限量的市集折價券，另外，現場掃描集章QR Code，集滿5枚數位印章(集章點：花海、裝置藝術、主題展間、綠集點市集攤位、電動機車宣導攤位)，就有機會抽中電動機車及新款手機等大獎，每日還有限量小禮可供兌換，歡迎大家一起來感受花漾桃園、綠藝蘆竹的風采，相關活動詳情請至「綠色生活悠遊節」臉書（網址：https://www.facebook.com/tygreenlife）查詢。

▼在活動期間，民眾搭乘桃園捷運、活動接駁車、YouBike或自行騎乘自行車到活動會場，還能獲得當日限量的市集折價券。

