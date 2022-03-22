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感念父母恩！李明宗、劉寶媚夫婦　捐贈桃園市府復康巴士

▲感念父母恩！李明宗、劉寶媚夫婦，捐贈桃園市府復康巴士。（圖／市府提供）

▲感念父母恩！李明宗、劉寶媚夫婦，捐贈桃園市府復康巴士。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦22日於市府、出席「李明宗及劉寶媚賢伉儷復康巴士捐贈儀式」表示，「大孝終身慕父母」，劉寶媚女士為感念父母親劉魏乾先生及袁雲嬌女士的栽培之恩，把對於父母的思念轉化為對社會的回饋，捐贈1輛平頂福斯復康巴士，令人感動。

鄭市長說，李明宗及劉寶媚夫婦長期致力公益、關懷弱勢，曾於2012年捐贈全新車輛給社會局，讓第一線社工員服務弱勢民眾時，更加即時與安全；在2013年時也曾捐贈5萬多斤白米至桃園各區的低收入戶家庭，夫妻能夠手心向下照顧更多人，是人生的一種福氣，相信今日所捐贈的復康巴士，會在不知名的角落照顧更多身障朋友。▲感念父母恩！李明宗、劉寶媚夫婦，捐贈桃園市府復康巴士。（圖／市府提供）

劉寶媚女士的祖父劉阿圳在民國40年至42年間曾擔任桃園縣第一屆議長，當時桃園正處於戰後復原的階段，物資缺乏，相當困苦，但劉阿圳先生在世期間不僅在楊梅地區出資建校，更獨資興建梅溪橋，相當不容易。▲感念父母恩！李明宗、劉寶媚夫婦，捐贈桃園市府復康巴士。（圖／市府提供）

目前桃園復康巴士車輛數已達183輛，較升格前的90輛，已大幅成長。而為確保復康巴士皆能保持最佳狀態，提供優質的交通接送服務，市府自2019年起，持續針對年限逾8年或里程逾20萬公里的老舊車輛，先暫停行駛、並進行汰換，目前已汰換51輛。

劉寶媚女士表示，她的父母經歷過日本時代，一路走來，經濟條件並不寬裕，母親在結婚後，相夫教子、精明能幹，且十分吃苦耐勞，讓家中經濟不愁吃穿，但卻因此積勞成疾，一病不起。她深刻體會到「子欲養而親不待」的含意，而其父親也在母親過世9年後離開。劉女士說，在她結婚後，身為人母，才知父母的種種不易，父母的疼愛是她人生中最美的時光，她認為只有回饋社會才能報答親恩，也表達對父母的思念。

包括市議員李光達、黃婉如、市府社會局長鄭貴華、捐贈人李明宗先生、劉寶媚女士等均一同出席捐贈儀式。

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