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台東水污染法規政策宣導說明會　即日受理報名

▲111年度水污染法規政策宣導說明會，即日受理報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲111年度水污染法規政策宣導說明會，即日受理報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為使水污染防治法列管業者能深入瞭解相關法令，台東縣環境保護局將針對縣轄內列管事業單位將於4月19日(星期二)上午9點30分至12點，在台東縣消防局5樓大禮堂辦理「111年度水污染法規政策宣導說明會」，此次法規說明會主題分為「事業現場查核及異常分析查核常見缺失說明」及「許可申請常見缺失說明」，活動需透過網路線上報名(https://reurl.cc/k7AVEq)，即日起至4月18日17點受理報名或額滿即截止，活動限額80名，全程免費。

環保局說明，此次邀請經驗豐富的專家學者，希望藉由說明會方式輔導告知業者常見廢污水處理缺失及應注意事項，讓業者能自我檢視並加以改善，藉此提升廢水處理設備之處理效率，亦於會中針對許可申請常見問題及應注意事項加以解說，避免業者因不諳法令致誤觸法規遭受處分，期望在政府單位和業者的配合下，共同保護環境水體。

環保局呼籲，相關業者廢（污）水處理設施應正常操作並妥善維護，以免造成污染增加環境負擔，並請所有關心環境保護的民眾如有發現不法廢水排放，可以利用免付費公害報案專線0800-066-666，邀請大家共同打擊污染犯罪，維護河川環境品質。

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