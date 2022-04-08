台東知本開挖2公噸黃金！70歲翁砸200萬拚了　全因老爸一句話

▲目前開挖兩層樓深，尚未尋獲黃金蹤跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣許多地方都有日據時期遺留的黃金寶藏傳說，嘉義安姓業者聽父親生前說，日本人撤退時曾協助將2公噸黃金埋藏在地底，位置就在台東縣知本海岸。安姓業者繳200萬保證金依法申請開挖，目前開挖兩層樓高度，但仍未見黃金蹤跡，就被部落以傳統領域為由阻擋，只能先暫停開挖。

安姓業者的父親在日據時期擔任台東知本地區的警察，父親在生前曾提及日本戰敗撤退時，將大批黃金埋藏入地底，父親還協助搬運，黃金埋藏地是在原本的知本光電開發區，更早以前是「捷地爾」遊憩區用地，兩項開發都已夭折。

兩輛挖土機開挖，目前已經開挖有兩層樓深度，但仍尚未尋獲黃金，大動作開挖也引起在地部落關切，並主張位置是傳統領域，縣府人員到場協調，目前只能暫停開挖。

安姓申請人表示，他是阿里山鄒族人，今年70歲了，小時候父親提及的黃金傳說他一直記在心中，目前他在東海岸從事養殖業，自感年邁且因罹癌正接受化療，決定放手一搏找尋傳說中的黃金。

縣府則表示，安姓民眾是依「國有埋沉財產申請掘發打撈辦法」提出申請，申請的開挖面積為8公尺長、6公尺寬，並且同意挖掘後會回復原狀。縣議員陳政宗說，當地是卡大地布傳統領域，必須經過部落同意才能動工。