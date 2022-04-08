111年全中運台東代表隊授旗　副縣長勉勵平常心參賽

▲111年全中運台東代表隊，將前往花蓮縣參加比賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

參加111年全國中等學校運動會的台東縣代表隊485位選手，於8日上午由副縣長王志輝授旗，將前往花蓮縣參加比賽，王志輝慰勉所有選手，以平常心出賽，發揮平日訓練成果，為台東縣爭取最高榮譽。



今年全國中等學校運動會將於4月16日至21日一連6天在花蓮縣暨各競賽場地舉行，今天授旗儀式由副縣長王志輝將縣旗授予代表隊總教練李正淼，預祝代表隊能旗開得勝及任重道遠，在李正淼揮動縣旗下，所有選手一起高喊3聲「台東縣！加油！」振奮士氣，現場台東縣體育會理事長陳銘、教育處長林政宏及各校教練等貴賓觀禮。



▲111年全中運台東代表隊，將前往花蓮縣參加比賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

授旗後所有選手將以學校為單位自行前往花蓮縣參加4月16日至21日一連6天的各項比賽，台東縣代表隊以學校為組隊方式參加，參賽隊職員共計485人；共計參賽16種競賽項目(田徑、柔道、角力、舉重、游泳、射箭、射擊、擊劍、拳擊、桌球、羽球、跆拳道、自由車、軟式網球、體操競技及滑輪溜冰)。

教育處指出，今年有望為奪牌項目為田徑、舉重、柔道、軟式網球、游泳、體操競技及角力，尤其台東體中國男、卑南國中國女組柔道將尋求連霸紀錄(國男3連霸)，台東體中國、高男組軟網、射箭、跆拳道等項目也有拿牌希望，另外，台東高中高女游泳、高女舉重、高男體操、角力、台東體中高男組田徑、賓茂國中體操、寶桑國中國女角力、國男角力、卑南國中舉重與柔道、知本國中舉重等奪牌呼聲也相當濃厚。