台東緊急救護更全面　北市台疆樂善壇捐贈2千萬救護器材

▲台北市台疆樂善壇捐贈2千萬救護器材給台東縣消防局。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台北市台疆樂善壇董事長黃榮海發揮大愛，捐贈台東縣消防局價值約2千萬元的救護器材，8日先行舉辦15台手持式超音波捐贈儀式。縣長饒慶鈴表示，台東縣110年OHCA患者急救成功率為33.58％，創歷年新高，今年將再新增3支高救隊，感謝台疆樂善壇愛心捐贈，讓台東高救隊救護車可全數配備完善器材，在救護車上就能緊急處置，搶救更多生命。



饒慶鈴提到，台東縣地形狹長，醫療資源多位於台東市中心，部分地區如長濱、達仁送醫過程路途遙遠，需花費大量時間，為了守護鄉親生命財產安全，近年積極推動「每部救護車即行動急診室」，並充實消防軟硬體設施，讓救護車成為偏鄉民眾緊急救護的依靠。3年來爭取3億元經費整建及新建11個消防分隊、投入8千多萬元購置雲梯車、水箱車等消防車輛；人力方面從去年起分4年增加共100名消防人員，今年將再增加綠島、鹿野及池上3鄉鎮共3支高救隊，也是全國首支在離島設立的高級救護隊，全縣高救隊達到11支。這些努力也達到成效，台東OHCA患者急救成功率110年為33.58％，創下歷年新高，等於OHCA患者每3人即救回1人，且OHCA康復出院率為非6都第一。

饒慶鈴表示，除縣府努力，各方善心人士的捐贈也充實台東救護能力，特別感謝台北市台疆樂善董事長黃榮海無私奉獻，除了此次15台手持式超音波，另將再捐贈生理監測器、骨針、影像喉頭鏡組、自動心肺復甦機等，共約2千萬元的救護器材，將大幅提升台東緊急救護能量。

台疆樂善董事長黃榮海說，自己是台東人，戶籍在鹿野，很榮幸及高興能夠為家鄉盡一點心力，也希望在場的高救隊的弟兄精進學習並充分運用，提升台東緊急救護能量。

消防局說明，手持式超音波不僅輕便且體積小，針對內科急症方便觀察體內狀況，例如從高處墜落或受到嚴重車禍撞擊的患者，除了明顯外出血能辨識處置，內出血有時無法輕易辨識，而手持式超音波可讓救護同仁更瞭解傷者腹內出血情形，並將訊息傳送至醫院，讓醫院能及早做好相關準備，銜接到院前及到院後的醫療處置，提升緊急救護效能。