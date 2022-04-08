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快訊／台東+1！宜陽艦官兵染疫Ct值16　東河包子+藍蜻蜓有足跡

▲▼0331台東防疫記者會,饒慶鈴。（圖／翻攝自臉書）

▲台東縣長饒慶鈴宣布8日新增1名確診個案。（圖／翻攝自臉書）

記者楊漢聲、林冠吟／台東報導

台東8日新增1例確診案例，並有南部確診案至縣內足跡。台東縣衛生局表示，8日新增的確診個案，20多歲男性，為宜陽艦軍人，服役於高雄，Ct值僅16，不過該案在無縣內並無足跡。

此外，針對南部確診個案曾到過台東足跡，衛生局顯示，該案在清明連假4月3至5日前往花蓮，3日在東河包子購買包子，並在5日曾到過知名速食藍蜻蜓，外帶至車上食用，縣府也針對相關足跡進行環境清消。

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▲▼0408台東足跡。（圖／台東縣政府提供）

▲▼0408台東足跡。（圖／台東縣政府提供）

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