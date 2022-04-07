　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12條流浪狗一起飛撲圍攻！　5歲男童爆血身亡7歲姊命危搶救中

▲▼流浪狗。（示意圖／達志影像）

▲印度傳出男童被流浪狗攻擊咬死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦勒克瑙(Lucknow)傳出一對小姊弟慘遭12條流浪狗包圍攻擊，5歲男童拉札(Mohammad Raza)送醫後因為失血過多不幸身亡，7歲姊姊賈納特(Jannat Fatima)目前仍在醫院接受治療，性命垂危，讓當地嚴重的流浪狗問題再度引發關注。

事件6日下午4時30分左右發生在勒克瑙的Musahibganj區，拉札與姊姊在家附近玩耍時突然遭8至12條流浪狗攻擊，附近居民聽到尖叫聲後立即報警並上前幫忙，由於狗群十分凶悍，花了很多時間才終於把狗群趕走。據了解，拉札是家中4姊弟唯一獨子，父親盼了很多年才終於生下。

2名孩子後來被送到醫院急救，然而5歲的拉札剛抵達醫院便身亡，7歲的賈納特則被送進加護病房，父親傷心表示，居民雖然一再抗議流浪狗問題，然而市府一直不採取行動，「每次去要求他們幫流浪狗結紮，他們都說因為非政府組織反對不能隨便抓狗，現在，誰要來為我孩子的死負責」。

事件也引發大批憤怒民眾到警局，抗議市政府應該要針對流浪狗問題採取行動。市府發言人回應，相較於2年前首都有7萬條流浪狗，如今數字已大幅縮減至3.5萬條，且每天派遣至少7輛車進行流浪狗捕捉行動。

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

ET快訊
快訊／阿妹小巨蛋演唱會爆確診足跡　上萬歌迷剉咧等
陳美鳳喜秀左手無名指「3克拉300萬鑽戒」　羞曝：有伴了
快訊／台鐵「台北車站員工確診」！上班動線曝光
快訊／大樓主委攀水塔抓漏　失足墜落「頭著地」送醫不治
高檔鵝肝開價7千　3年賣3596份全是假的...知名餐廳主廚
周杰倫疑心臟出問題　昆凌「發12字」曝他現況
1號颱風「馬勒卡」估今晚生成　強度上看中颱！
長榮國際變天　張國華首發聲：願意退出集團
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

簡訊引誘男學生「到府啪啪」　21歲女助教被列性侵犯後悔：我錯了

15歲16歲姊妹花遭性侵　俄軍「恐怖佔領35天」烏克蘭女剪髮逃狼爪

被俄烏戰爭新聞嚇到！　俄羅斯媽瘋狂砍死8歲兒：我在保護他

派對和別人親親惹怒醋夫　27歲辣媽遭勒死分屍「屍塊藏衣服堆下」

2男奮戰4.5小時釣起巨大「喪屍鯊」 身體四分之三被怪物啃光！

女護士約會迷人猛男「竟然是性侵犯」　慘遭活活勒死變態姦屍

饒舌歌手遭射殺！送別趴「屍體高掛」陪狂歡　歌迷嗨翻畫面流出

你的大腦是「男性」或「女性」？　一張圖揭秘你的腦部性別

烏克蘭外長親赴北約總部　「我要說的只有武器、武器、武器」

捕獲深海怪魚！夢幻粉色配綠眼「還有翅膀」　網驚：真的有龍

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

許維恩凍卵完痛爆吼：把我丟在家！　王家梁投降「現在洗車都有陰影」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

饒舌歌手遭射殺！送別趴「屍體高掛」陪狂歡　歌迷嗨翻畫面流出

你的大腦是「男性」或「女性」？　一張圖揭秘你的腦部性別

烏克蘭外長親赴北約總部　「我要說的只有武器、武器、武器」

捕獲深海怪魚！夢幻粉色配綠眼「還有翅膀」　網驚：真的有龍

新研究：染疫後「肺血栓大增33倍」　輕症患者也有死亡風險

愛子公主升大三「從沒到校上過課」！憂染疫傳給天皇　自主遠端

馬力波驚見俄軍「行動火葬場」！　市長：想焚屍掩蓋5000死證據

現有疫苗難防Omicron變異株BA.2　美FDA：6月前決定是否改設計

12條流浪狗一起飛撲圍攻！　5歲男童爆血身亡7歲姊命危搶救中

英國駐柏林大使館警衛是間諜！　洩露資訊給俄羅斯遭逮

索取踴躍！基隆「愛心篩檢」　暖暖區13里3880劑領取一空

陽耀勳不爽判決怒丟棒　直接被主審趕出場

快訊／上萬歌迷剉咧等！　阿妹小巨蛋演唱會爆確診足跡

辦國際記者會喊無罪　保外就醫的陳水扁這些年踩了多少紅線？

快訊／周天成今複驗二採結果陰性！　最快今晚轉到飯店隔離

熊熊自曝「修圖前＆後對比」：基本上可以整形五官！　網狂誇超美

疫情延燒本土校園　單日暴增72例、累計近1200例

地震警報深夜狂響！她見男友「下意識舉動」…崩潰取消婚宴

8款夢幻甜點吃到飽！漢來海港甜點季4／9開跑　50樓Cafe推羊肉美食季

鳳凰衛視被認定為陸資　陸委會：其他傳媒違規也將依法查處

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

國際熱門新聞

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

超勇烏克蘭坦克「1打10」轟爆整排俄軍戰車

外星人找人類做愛　美機密文件曝光

日本解除106國邊境管制8日實施

女師床戰3男學生！4P交纏畫面流出

朝布查鎮自行車騎士開火 空拍影像錄下俄軍暴行

即／美宣布制裁「普丁2位女兒」

俄軍性侵15歲16歲姊妹　女剪短髮逃狼爪

2男釣起喪屍鯊　身體四分之三被啃光

街友車震人妻竟爆紅　激吻百萬網美

「布查屠夫」被調回前線！　烏軍揭俄計謀

美針對普丁女兒實施新制裁　歐盟追加煤炭禁運

路透社：中國煉油廠「迴避俄羅斯」石油交易

烏軍3槍虐殺俄兵　血腥畫面曝光

更多熱門

相關新聞

女師床戰3男學生！4P交纏畫面流出

女師床戰3男學生！4P交纏畫面流出

印度泰米爾納德邦發生一起離譜事件，一名已婚女性教師與3名未成年男學生4P激戰的影片在網路上流傳，掌鏡人還是該名女師的情夫。警方高層知情後震怒，下令嚴懲散播影片者，女師及情夫現已被捕。

印度罕發強烈聲明「譴責布查屠殺」

印度罕發強烈聲明「譴責布查屠殺」

動保人士租2套房養20多隻流浪狗　鄰居怒報警

動保人士租2套房養20多隻流浪狗　鄰居怒報警

人妻和野豹肉搏　聯手愛犬救夫

人妻和野豹肉搏　聯手愛犬救夫

男月台上神秘轉圈　火車斃命畫面曝光

男月台上神秘轉圈　火車斃命畫面曝光

關鍵字：

流浪狗印度勒克瑙Lucknow

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

飆531例！全場淡定　驚曝「1數據炸了」才要怕

快訊／確診破500！本土暴增382例「續創新高」

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

快訊／確診6天後病況曝光　咳嗽31.5%、流鼻水11%、發燒3.7%

涼麵闆娘全裸激戰遭偷拍「關店搬走了」

不斷更新／14縣市133校大停課！陳時中：下週檢討標準

更多

最夯影音

更多
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！
老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面