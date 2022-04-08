被步槍強壓在床上　4寶媽遭2俄軍「性侵12小時」崩潰：我不想活了

▲赫爾松民眾抗議俄軍入侵家園。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

俄烏戰爭頻傳烏克蘭女子遭俄軍性侵事件，一名四寶媽近來對外揭露，她在俄軍佔領期間慘遭2名士兵性侵超過12小時，而她身為軍人的丈夫也遭到擊斃，悲慘經歷讓她非常想尋死，誓言一定要找到對她施虐的俄兵復仇。

化名為埃琳娜(Elena)的女子向《法新社》表示，位於赫爾松(Kherson)的家3日遭俄軍入侵，下午3時她在商店排隊時遇到敵兵，對方突然指著她大罵是納粹份子，她嚇得趕緊離開商店想要奔回家中，然而2名士兵卻緊跟在後方，一到家就把她推到床上，用步槍壓在身上並強脫去衣服。

埃琳娜表示，過程中2男沒有說太多話，只有偶爾罵她是納粹，並說「輪到你了」就這樣集體性侵她長達12個小時，直到凌晨4時才離開，講到傷心處讓她十分激動，「這非常噁心，我不想活了」。

婦女組織團體La Strada的阿麗娜(Alina Kryvoulyak)表示，已有成千上萬的烏克蘭女性和少女被性侵，他們的組織至少接到7通類似求救電話，4日時也接獲另外一起事件，一名母親與17歲女兒被3名俄兵集體性侵，還有很多故事是發生在基輔。

烏克蘭監察總長薇娜迪克托娃(Iryna Venediktova)聲明表示，「俄羅斯士兵對烏克蘭婦女、男子、兒童和老人都施行了性暴力」，目前當局已經在蒐集證據，待以後收復領土一定會對惡徒進行報復。

▼俄軍進駐赫爾松，造成平民死亡、婦女被性侵。（圖／路透社）