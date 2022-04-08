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俄軍在她家挖2m深亂葬崗　冷血威脅烏克蘭女：這會是你的墳墓

▲▼烏克蘭首都基輔（Kyiv）近郊的布查鎮（Bucha）在俄軍撤離之後屍橫遍野。（圖／路透）

▲俄軍撤離布查，遍地是屍體。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

俄烏戰爭造成許多無辜平民慘遭殺害，來自基輔郊區的69歲女子特蒂亞娜(Tetiana Oleksiienko)表示，俄軍佔領她的家園後，突然用鏟子在院子中挖出一條約2公尺深的長溝，冷血告訴她這會是她的墳墓。

居住在基輔附近安德里夫卡村(Andrivka)的特蒂亞娜，上月因為俄軍入侵與女兒孫子一起逃離家園，躲在鄰居地窖中的他們最後因為沒有食物，讓她決定離開避難地回到家中，然而卻看到俄軍在院子挖了一條深溝。

特蒂亞娜表示，俄軍手上拿著鏟子，還出動挖土機進行作業，她上前詢問一名士兵，對方告訴她，「這裡是墳場，也會是你的葬身處」，推測俄兵計畫大屠殺後，將平民的屍體丟棄在此，「他們只是沒有機會這樣做，因為烏克蘭人及時奪回控制權」。

布查與烏克蘭其他城市遭俄軍屠殺的消息震驚世人，許多西方國家紛紛指責普丁犯下種族滅絕與戰爭罪，來自布查的民眾安東尼娜(Antonina Pomazanko)告訴記者，她的女兒在家門口看俄軍坦克車，突然就被射殺，她趕緊把屍體用木板和塑膠布掩藏，以防止屍體被分屍。

▼空拍機顯示，俄軍挖了一條近14公尺長的亂葬崗。（圖／路透社）

▲▼布查（Bucha）亂葬崗空拍圖，亂葬崗長近14公尺。（圖／路透）

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