美記者烏克蘭遇襲生還！現況曝光「一隻眼沒了」　同行2記者皆罹難

▲美國《福斯新聞》霍爾在烏克蘭遇襲後幸運生還。(圖/翻攝自推特、IG/benjaminhallfnc)



記者張方瑀/綜合報導

美國《福斯新聞》(Fox News)記者團3月中在烏克蘭遭俄軍炮擊,導致資深攝影記者札卡爾熱斯基(Pierre Zakrzewski)與烏克蘭記者庫夫施諾娃(Oleksandra "Sasha" Kuvshynova)當場死亡,而另一名同行的記者霍爾則幸運生還,他8日也首度在推特發文公開復原現況。

根據《路透社》報導,39歲的霍爾(Benjamin Hall)稍早在推特公開傷勢現況照片並表示,「總體來說,我一邊少了半條腿,另一邊少了一隻腳,一邊的手已經開始癒合,一隻眼睛再也不能使用,聽力也很差…總而言之,我超級幸運可以在這裡,然後那些幫助我來到這裡的人真的太棒了。」

‘All in all I feel pretty damn lucky to be here': Fox News reporter Benjamin Hall, wounded in Kyiv blast tweets photo of injuries & says 'I've lost half a leg & foot on the other side - one hand's being put together, one eye is not working'

Daily Mail https://t.co/iJgoTcobLx