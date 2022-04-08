烏克蘭警告「頓巴斯之役堪比二戰」　北約再不軍援就太遲了

▲烏克蘭東部頓巴斯地區砲火不斷。（圖／達志影像）

記者吳美依／編譯

俄軍撤出烏克蘭首都基輔後，正在重新整頓，準備進攻東部地區頓巴斯（Donbas）。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）7日在布魯塞爾表示，頓巴斯之役將如同第二次世界大戰，若西方國家未能立刻提供更多重型武器，一切恐怕就太遲了。

《衛報》報導，烏克蘭預期北約將提供火炮、裝甲車、戰鬥機及防空系統等等。庫列巴說，「我毫不懷疑烏克蘭將擁有戰鬥所需武器，但問題在於時間。頓巴斯之役將讓你們想起二戰的大規模行動，會有上千輛坦克、裝甲車、飛機及大砲。」

庫列巴直言，「要嘛你們立刻幫助我們，我說的是幾天內、不是幾周內，要嘛就是你們的援助來得太晚了，許多人都將死去。」他也呼籲，西方國家應該對俄實施「毀滅性」制裁。

▲烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（圖／達志影像／美聯社）

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）宣布加強對烏援助，提供一系列武器系統、網路安全協助以及對抗生化武器的設備。他透露，沒有跡象顯示普丁有意撤退，「俄軍重新集結、重新就位。我們預期在頓巴斯發生一場大戰，但也已準備好長期拉鋸。這場戰爭可能持續數周、數月甚至數年，因此我們必須做好更多準備。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受《天空新聞》採訪時坦承，自從入侵以來，莫斯科承受重大損失，「這對我們而言是一場重大悲劇。」但是，他沒有提及具體傷亡人數或戰損情況。

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