俄軍又殺2記者！　《福斯》資深戰地攝影「當場死亡」搭檔送醫

▲札卡爾熱斯基（左一）在基輔外圍遇害。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

繼50歲記者、獲獎紀錄片導演芮諾（Brent Renaud）在烏克蘭拍攝記錄片期間遭俄軍槍殺後，美國電視新聞台《福斯新聞》（Fox News）也傳出攝影師在烏遭俄軍射殺。《福斯新聞》證實，死者是該名電視台資深攝影記者札卡爾熱斯基（Pierre Zakrzewski）。

綜合外電報導，俄軍攻擊《福斯新聞》戰地拍攝組時間發生在周一（14日），當時拍攝組在烏克蘭首都基輔外圍地區進行採訪拍攝，後來傳出俄軍槍殺記者事件。《福斯新聞》證實，55歲的資深戰地攝影記者札卡爾熱斯基當場死亡，另一名當場死亡的是24歲烏克蘭記者庫夫施諾娃（Oleksandra "Sasha" Kuvshynova），她和《福斯》拍攝組合作，擔任顧問和當地嚮導。除了2名記者死亡外，還有多人嚴重受傷。

《福斯》執行長史考特（Suzanne Scott）表示，當時拍攝組乘坐車輛一邊進行報導，突然間他們的座車就遭人連續開槍。烏克蘭內政部長顧問捷拉什琴科（Anton Gerashchenko）表示，俄軍必須為此負責。

▲庫夫施諾娃（右二）也死於俄軍攻擊。（圖／路透）

史考特15日對公司內部發布電子郵件告知噩耗，表示札卡爾熱斯基是一名資深且專業的攝影記者，生涯跑過伊拉克戰爭、阿富汗戰爭，以及敘利亞內戰等戰地新聞，他「堅定地致力於講述故事，而他的勇敢、專業和對工作的熱情，在業內也是相當知名的。」

札卡爾熱斯基一行人遭遇攻擊的方式，和上週英媒《天空新聞》（Sky News）記者遇襲時模式類似。記者同樣乘坐車輛，在車子行經城內街道時一邊播報當地情況，但《天空新聞》拍攝組突然遭遇俄軍槍擊，車上人亂成一團，即便打開車門大喊「我們是媒體！我們是媒體」，子彈仍然發發打在車門上，俄軍完全不顧戰場規則，所幸拍攝組後來全員逃脫，在一間工廠裡接受當地工人的幫助。