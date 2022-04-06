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開工小確幸！10家手搖飲＆咖啡優惠一次看　買1送1、免費加料爽喝

▲▼喫茶小舖飲品又見青梅。（圖／喫茶小舖提供）

▲喫茶小舖今日有「經典濃醇系列第2杯半價」限定優惠。（圖／各業者提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

連假結束了別難過，以下就整理10家手搖飲、咖啡優惠懶人包，其中，手搖飲不僅有第2杯半價，還有免費加料的優惠，直接喝個過癮，而咖啡則是有買1送1和買2送2等優惠，趕快把握機會喝一波。

手搖飲

●喫茶小舖

喫茶小舖今（6）日加碼推「經典濃醇系列第2杯半價」限定優惠，只要具備LINE好友身份，當天就會收到電子優惠券，經典濃醇系列有珍珠烏瓦奶茶、烏瓦紅茶奶蓋、手作仙草奶茶、冰淇淋紅茶等品項。

●COMEBUY

COMEBUY即日起至4月10日祭出「鮮萃大麥紅茶系列（鮮萃大麥紅茶、鮮萃大麥奶茶）免費加料」活動，期間凡於門市購買2大飲品並出示LINE好友主選單優惠圖，單筆消費即可選1杯免費加料，配料有椰果、愛玉、蘆薈、粉條、寒天晶球可任選1配料免費加。

▲▼COMEBUY。（圖／COMEBUY提供）

▲COMEBUY祭出鮮萃大麥紅茶系列免費加料活動。

●署茗職茶@AtTea

署茗職茶@AtTea即日起至4月10日祭出新品「金桃芭芭雪沙」、「茉莉桃桃冰茶」任選2杯現折15元優惠。

●春陽茶事

春陽茶事即日起至4月21日前祭出「全品項8折喝」限時優惠，凡在foodpanda外送平台下單滿200元直接打8折。

●料杯杯

料杯杯即日起至4月14日祭出「日日莓滿系列任選第2杯半價喝」限時優惠，一共有2款草莓飲品選擇，其中，「草莓哞哞牛乳沙」是以鮮乳雪泥作為基底，搭配QQ粉水晶、彩小芋啵啵及鮮奶麻吉等料，再淋上草莓果醬，另一杯「草莓檸萌優格」則是選用原味寒天、QQ粉水晶鋪底，接著倒入青檸醬混和草莓汁打成的綿密雪泥，再放上整顆草莓、無糖優格，料多實在，草莓控一定要喝。

咖啡

●7-11

7-11加碼延長「春遊」優惠至今（6）日，CITY系列全品項「任選3件7折」（哈根達斯聯名冰沙不加入），開放指定品項數位寄杯，限2022年6月30日前兌換，活動期間暫不開放icash卡寄杯服務，且不享3大支付滿額立即折優惠。

另外，3大支付滿額優惠也同步延長至今日，購買冰品、啤酒、零食等指定商品滿200元，並使用icash2.0、icash pay或open錢包支付，即可享88折，滿711元也可打85折；即日起至4月19日還有當筆加價購優惠，當筆不限消費金額（結帳金額至少1元）並報會員手機號碼或繳納代收／EC寄取件，可享「CITY CAFE大杯濃萃拿鐵（冰／熱）」2杯88元優惠。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲4大超商推出一系列開工咖啡優惠。

●全家 

全家今（6）日在APP隨買跨店取祭出「中杯及大杯Let’s Café單品美式、拿鐵買6送6」，可兌換至10月31日，同步開放寄杯、冷熱互換，還有限量3000組的「極鬆餅買6送3」，以上各品項每人限購1組；4月6日上午10時起至4月12日APP再加碼推「Let's Café大杯特濃美式、拿鐵買40送40」及「酷繽沙不限口味買4送4」。

●萊爾富

 萊爾富即日起至5月3日連28天祭出「Hi Café 咖啡全品項第2杯7折（價格不同以2件8.5折計）」，優惠品項包括特大杯冰美式／冰拿鐵、大杯系列冰／熱美式、冰／熱拿鐵、冰焦糖拿鐵、冰榛果拿鐵咖啡、及中杯冰／熱單品耶加雪菲咖啡G1等；同步還有2款人氣冰沙優惠，包括大杯楊枝甘露冰沙、摩卡咖啡冰沙，5月3日前可享優惠價49元。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富有咖啡全品項第2杯7折優惠。

●OK mart 

OK mart即日起至4月8日祭出限時3天「莊園級美式／拿鐵同品項買2送2（不限冰熱） 」，加碼喝「中／大杯焦糖風味拿鐵、摩卡拿鐵任選第2杯半價」。

●伯朗咖啡

伯朗咖啡今（6）日加碼好友分享優惠，於南京、科大、建國、中山一、中山二、松江、站前、公館、重慶、北投、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋、宜蘭大學、承德、宜蘭、家福中壢等店都有買1送1。

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