限量開賣！超商咖啡杯變身「縮小版icash2.0」　迷你杯套超可愛

▲7-11開賣「CITY PRIMA立體造型杯icash2.0」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

太可愛一定要收！7-11把CITY PRIMA咖啡杯變成迷你icash2.0，小小一個掛在背包上超可愛，即日起只要衝門市就能買到，且即日起還能享喝咖啡送點數優惠，而全家也開放預購Let's Café單品咖啡3D造型悠遊卡，隨卡還送咖啡買1送1優惠券。

7-11門市即日起開賣「CITY PRIMA立體造型杯icash2.0」，將CITY PRIMA咖啡杯變成迷你icash2.0，從杯子到杯套皆精緻還原，掛在包包上超可愛，且即日起至5/3，只要使用CITY PRIMA立體造型杯icash2.0至門市購買CITY PRIMA系列精品美式或精品拿鐵，每杯再加贈10點OPEN POINT點數。

▲杯身、杯蓋和杯套皆精緻還原。

全家也把「Let's Café單品咖啡」變成3D造型悠遊卡，等比例縮小的咖啡杯一旁是黑色霧面掛環，還掛了1顆小小咖啡豆，完全可愛到不行，即日起於全台FamiPort機台限量開放預購，且隨卡還送中杯熱單品美式買1送1券1張。

▲Let’s Café單品咖啡變身3D悠遊卡了。（圖／全家提供）