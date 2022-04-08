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桃警走入群眾加強「路口安全」宣導　5／1交通大執法強勢執行

▲第二季交通大執法期前宣導。（圖／桃園警分局提供）

▲第二季交通大執法期前宣導。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

鑑於交通事故案件有6成發生在路口，交通部推動四季交安專案第二季，主題為「路口安全」，桃園警分局為降低路口交通事故，保護行人安全通行，並勸導汽機車禮讓行人，了解「路口慢看停、行人停看聽」的重要，利用轄內辦理大型活動期間加強宣導；另外在行人頻繁穿越的重要路口，以電子看板持續宣導行人過馬路「停、看、聽」，千萬不要變成低頭族。

▲警方利用轄內辦理大型活動期間加強宣導；。（圖／桃園警分局提供）

▲警方利用轄內辦理大型活動期間加強宣導；。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局指出，5月1日起至6月30日「路口安全」的執法重點為「汽機車不停讓行人及視覺障礙者」、「車輛轉向不暫停讓行人及視覺障礙者優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

▲▼並結合數位電子平台宣導。（圖／桃園警分局提供）

▲▼並結合數位電子看板宣導。（圖／桃園警分局提供）

▲▼並結合數位電子平台宣導。（圖／桃園警分局提供）

並在期前宣導方面將持續結合平面、數位電子平台、公益團體資源等多元管道，搭配創意文案進行規劃，並藉由網路社群媒體，主動宣導，以擴大推動路口安全觀念，提高民眾認知，減少違規行為。桃園警察分局長黃富村表示，針對易造成死傷事故之違規行為，如酒醉駕車、車輛不停讓行人、危險駕車(嚴重超速)等，全面加強執法。

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