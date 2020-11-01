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網傳「全國警辦開單績效比賽」 　警政署：假消息勿信

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▲警政署表示將針對網路警察績效比賽假消息進行追查，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署表示將針對網路警察績效比賽假消息進行追查，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

針對網路上流傳：「11月份全國警察交通績效比賽，全國警察會在11月份加強取締交通違規」訊息，警政署1日特別澄清：確認該網路資訊是假訊息，全國警察機關在11月份並無交通績效比賽或交通大執法的措施。

▲警政署表示將針對網路警察績效比賽假消息進行追查，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署表示將針對網路警察績效比賽假消息進行追查。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署說明表示：警察機關對於執行交通執法的工作，就是為了維持日常道路交通的秩序順暢，以及民眾的交通安全、社會的治安穩定為主要考量，絕沒有為爭取交通績效而加強取締的情事，謠言止於智者，請民眾勿相信假訊息的傳播。

警政署並呼籲用路人，警察執法最重要的目的，就是為了確保用路人的行車安全，請用路人要從本身遵守道路交通規則做起，以確保自身交通安全，另外警政署表示將會對假消息散播來源進行調查，也呼籲民眾切莫轉傳散播以免觸法。

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