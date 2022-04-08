新人上班第3天睡過頭直接曠職　老闆傻眼：月領5萬太少？

記者黃翊婷／綜合報導

一名經營汽車美容店的網友在臉書PO文感嘆，上週六（2日）新聘的員工第一天上班，沒想到第二天就遲到，第三天更是誇張到睡過頭4個小時，詢問原因還回答「我會因為睡死沒去上班」，連一句道歉都沒有，讓他超級傻眼，「可能是我們不加班一個月5萬元太少吧。」

▲原PO的員工坦言「我會因為睡死沒去上班」。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」7日的文章中提到，日前新聘一名員工，上週六第一天上班，接著連續2天店休，第二天上班也就是週二卻遲到了，沒想到第三天更誇張，原本下午1點的班睡到快3點才醒來說要來上班，結果等到下午5點都沒看到人，「一問之下還很誠實地說他之前睡過頭就會不去上班！」

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原PO無奈表示，當初面試時這位新員工的時候表現都很正常，上一份工作還做了2年，哪知道真實的工作態度是這樣，真的讓他大開眼界，睡過頭遲到竟然一句道歉都沒有，還講得名正言順的樣子，「可能是我們不加班一個月5萬元太少吧。」

▲原PO被員工的態度氣到，乾脆上網吐苦水。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

文章公開之後，其他網友也紛紛留言表示太扯，「乾脆讓他睡店裡好了」、「好扯喔，我以為遲到就很誇張了，結果遲到了還不來」、「領現金的就不會睡過頭了」、「憑實力失業」。

還有網友分享自己遇到的離譜經歷，「前幾天去吃火鍋，店裡都沒人，20分鐘後老闆娘匆匆忙忙跑出來，才知道店員說身體不舒服自己走了，整間店只有那個店員在煮鍋。」