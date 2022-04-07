10年前油價125機車加滿要240元　過來人嘆：通膨才是最恐怖

記者黃翊婷／綜合報導

俄烏戰火推升原油價格，帶動汽油價格飆漲，讓不少民眾大嘆生活難過。一名網友在臉書PO出一張10年前的發票並表示，當年要加滿一台125機車就要240元，現在的油價其實沒有比過去貴；其他網友們也紛紛留言感嘆，今年會這麼有感最主要的原因在於通貨膨脹，「那時油價最高，可是通膨也沒這麼嚴重」、「油價有起有跌，但是通膨的快速上升才是最恐怖的」。

▲原PO貼出10年前加油的發票，引發網友討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO今日（7日）在臉書「爆廢公社公開版」PO出一張2012年3、4月的發票，當時他在花蓮加油，95無鉛汽油每公升35.50元，加了6.76公升一共花費240元，讓他忍不住感嘆，「10年前的油價真的比現在高，125機車（勁戰2代）加滿要240元。」

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根據經濟部統計，2012年3月95無鉛汽油月均價為32.16元，同年4月95無鉛汽油月均價為34.90元。而根據台灣中油公司4日公布，目前國內的95無鉛汽油價格為每公升32.5元。

不少網友看到原PO分享的照片，紛紛留言回憶道，「我加過最貴的95汽油一公升38元，RV150油箱8.3公升，加滿8.3公升要315元」、「我加過36.2元的，油箱加滿眼淚直流」、「那一波我很有印象，當時加92，現在的車加98，心在淌血中」、「10年前都熬過去了」。

也有網友點出重點，雖然現在的油價沒有比10年前貴，但問題在於通貨膨脹，「那時油價最高，可是通膨也沒這麼嚴重」、「油價有起有跌，但是通膨的快速上升才是最恐怖的」、「物價一直飆漲，保重啊」、「以後會更貴」。