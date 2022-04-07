點餐飯少芝麻多店員端出「太極飯」　3千老饕認證賺翻！

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書PO文分享一件生活小趣事，點餐時他跟店員說要飯少、芝麻多，沒想到卻送來一碗「太極飯」，讓他覺得很驚奇。文章公開後，吸引3200名網友按讚，大家紛紛留言表示賺翻了，「芝麻貴多了」、「這樣回本了」、「敬業的店員」、「哪一間我也要去」。

▲原PO拿到的白飯幾乎有半碗都是黑芝麻。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」5日的文章中提到，去小吃店點餐時，跟店員說要飯少、芝麻多，「店員裝這樣給我。」而在附上的照片中，只見碗中的白飯大約只有半碗，另一半則全部被黑芝麻填滿，還有些許芝麻散落在碗外。

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文章公開之後，吸引3200名網友按讚，大家紛紛留言開玩笑，「敬業的店員」、「老闆知道嗎？」、「太極飯」、「這樣的服務沒得挑了」、「合理」、「沒毛病」、「肯定是熟客」。

還有不少網友認為原PO吃到這碗飯根本賺翻了，「芝麻很補，賺好多」、「芝麻貴多了」、「這樣回本了，因為芝麻很貴」、「這一碗不便宜」、「這碗下重本了」。

至於吃黑芝麻有什麼好處，本站曾報導《睡不好？晚餐「吃這6食物」一夜好眠 營養師認證：還能排毒》，內容提到，若能每天攝取2至3匙的黑芝麻，裡面珍貴的芝麻素及鈣、鎂能穩定情緒，幫助身體修復，是近期研究發現可以助眠的好食物。