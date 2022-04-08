「一中國一台灣是鐵的事實」　民進黨立委悼彭明敏：台獨精神導師

記者呂晏慈／台北報導

前總統府資政彭明敏8日清晨辭世，享耆壽98歲。民進黨立委陳亭妃引述彭著作《絕筆集》內文，「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實」，強調彭的一生就是一部台灣民主史，也是大家的台獨精神導師；「台灣自救運動宣言」起草人魏廷朝女兒魏筠則表示，「我的父親、我父親的師長、我爸爸的摯友，天堂再見，你們終於在天堂相見了」。

▲彭明敏。（資料照／記者李毓康攝）

彭明敏文教基金會今天發出訃告表示：「彭明敏先生已於2022年4月8日清晨5時55分安詳離世，謹遵囑，一切從簡，不辦任何形式的喪禮。入殮火化後埋葬於高雄鹽埕教會的鹽光墓園。」

彭明敏是最具代表性的台灣獨立運動領袖之一，1964年與謝聰敏和魏廷朝共同起草著名的「台灣自救運動宣言」，因此被國民黨政府判刑8年，隨後逃離台灣，在海外流亡了20餘年，直至1992年台灣民主化後返台，1996年曾代表民主進步黨參選總統。彭明敏著有《自由的滋味》、《絕筆集》、《寫給台灣的備忘錄》等著作。

彭明敏在《絕筆集》自序撰文指，「在奧運中，台灣選手不管名稱如何，跟全世界各國選手代表們公開、平等、公平、國際的競爭中，如此加強台灣住民對本土的認同。中國以及全世界政府和人民也證明不管名稱如何，已經接受一九六四年『台灣人民自救運動宣言』的開頭第一句，作為我絕筆的最後一句：『一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實』」。

對此，陳亭妃今天表示哀悼稱，彭明敏一直以來為台灣的民主付出許多，他的一生，就是一部台灣民主史，他是大家的「台獨精神導師」，彭明敏教授一生圓滿，並交代後事一切從簡，不辦任何形式的喪禮，相信他的精神和信念，會永存台灣這塊土地，也會留在每個台灣人心中。

魏筠則表示，彭明敏、謝聰敏、魏廷朝發表「台灣自救宣言」文章改變一生的命運，「我的父親、我父親的師長、我爸爸的摯友，天堂再見，你們終於在天堂相見了，可以高談闊論些什麼呢？自己的國家自己救，我試問自己做到了嗎，做得夠好嗎？是否常常很無力。彭教授在天之靈，我們感謝你，對於爸爸對於我們全家，對於台灣的努力」。

此外，曾在2016年立委選舉獲得彭明敏支持的台灣團結聯盟今天上午發表「永懷尊者，接棒捍衛台灣」聲明表示，「我們萬般不捨，懷念尊敬的長輩，在那黑暗的年代，帶領台灣人往前衝向光明。請您安息！台灣，我們接棒！我們捍衛！」