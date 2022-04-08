彭明敏4大事件回顧！　發表《台灣自救宣言》入獄、逃亡海外23年

政治中心／台北報導

有「台獨教父」之稱的前總統府資政彭明敏今（8日）清晨5時55分辭世，享耆壽98歲。彭明敏1923年8月15日生於台中大甲，在日求學時碰上戰爭而失去手臂，也因發表《台灣自救宣言》被判刑8年，最終還逃亡海外超過20年。《東森新媒體ETtoday》為您整理彭明敏相關大事記。

▲彭明敏。（資料照／記者李毓康攝）

二戰被炸斷手臂

彭明敏就讀東京帝國大學時正逢二戰，隨著日本戰勢每況愈下而離開東京。但有次彭明敏搭船前往長崎找其大哥的路途上，他所搭乘的船隻受到美軍轟炸而因此失去左臂，後來終生裝上義臂。此外，彭明敏在長崎療傷時，目睹美軍投擲原子彈。

日本投降後，彭明敏返台，由於國民政府宣布所有日本的帝國大學回台的學生，都可不經考試進入台灣大學，彭因此重返校園。彭明敏就學期間經歷了228事件；畢業後，曾在台大政治系任教、先後赴加拿大、美國、法國留學，也當過聯合國大會中華民國代表團顧問。

1964年發表「台灣自救宣言」被判刑8年

彭明敏返台後與已故作家李敖相識。1963年年底，李敖發表在雜誌《文星》上發表彭明敏的〈泛非思想的感情因素〉，使得彭受到美國大使館關心。

到了1964年，彭明敏與其學生魏廷朝、謝聰敏草擬《台灣自救宣言》，主訴「反攻大陸」絕不可能，並要求制定新憲法，建立責任政府，保障基本人權，實現真正民主，並以新國家身份加入聯合國。並總結不要國民黨極右的黨綱，也不要共產黨極左的教條。

定稿後，彭敏明三人決定印製1萬份並郵寄給台灣各界領導者。謝聰敏準備一份假稿件，在宣言中把提到國民黨的部分改為共產黨，本面上看起來是反共宣言，然而卻遭印刷廠老闆盜印一份並報警，三人最終於9月20日被捕。

隔年彭明敏三人被正式起訴，4月2日審判結果，彭被判8年有期徒刑，謝聰敏與魏廷朝則是10年及8年有期徒刑。該案引起海外台獨運動注意與救援，最後在國際特赦組織等國際團體的奧援，以及美方施壓，迫使蔣介石駁回彭明敏的上訴，彭於1965年11月3日獲特赦。

根據2017年彭明敏在個人著作《自由的滋味》中闡述的自己最原始觀點中，提到沒人相信「反攻大陸」，時任總統蔣介石對新疆、外蒙古與西藏的主當也是荒謬；對沖繩和琉球群島企圖作類似宣稱更可笑。彭也指，政府對台灣不切實際宣稱它代表中國和「自由世界」，以及島上人民一致支持「光復大陸」，大家都認為，政府如果堅持其立場和政策，它有一天必會從聯合國被驅逐出來。

逃亡海外20餘年

彭明敏朋友警告他人身不安全，可能會有「意外事故」，遂決定逃亡海外。經過一連串轉折，彭明敏終在1970年時逃亡成功；瑞典政府曾應彭的尋求給予政治庇護，美國密西根大學也聘他為中國研究中心研究員。

在美期間，彭明敏多次參與台獨相關活動，也曾於1979年《台灣關係法》的立法過程中在美國眾議院公聽會作證。

直到蔣經國逝世，時任副總統李登輝繼任總統，彭明敏曾在紐約召開記者會，呼籲大家支持李登輝。後來在李登輝的堅持下，高檢署、最高法院先後撤銷彭明敏的通緝，彭最終於1992年11月返國，結束23年流亡生涯。

披綠袍參戰首次總統直選

彭明敏1995年2月28日在辜寬敏等人推薦下加入民進黨，同年3月20日宣布正式參選總統。1996年首次總統直選時，彭明敏與現任駐日代表謝長廷搭檔為正副總統候選人，對上國民黨總統候選人李登輝、副總統候選人連戰，但最終僅獲227萬4586票，得票率21.1％，為民進黨歷次得票最低一次，時任民進黨主席施明德因而請辭。