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恐怖電鍋燙！婦頭皮三度灼傷...作夢都喊燙　設計師判刑7月

▲▼高雄電鍋燙髮。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄江姓婦人遭電鍋燙燙傷頭皮。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名江姓婦人去年到茄萣區某家美髮院燙髮，越籍女設計師推薦時下最新的「電鍋燙」，還說燙完很漂亮，沒想到江婦一試卻造成頭皮三度燙傷，事後還出現身心問題，連做夢都會喊燙，合計要向對方求償106萬，檢方偵結後依過失重傷害罪起訴，橋頭地院審理後，認為潘女至今都沒賠償，判她7個月有期徒刑。可上訴。

▲▼高雄電鍋燙髮。（圖／記者吳世龍攝）

▲江婦就是遭電鍋燙燙傷。（圖／記者吳世龍攝）

江姓婦人（52歲）去年4月接受訪問指出，當時潘姓設計師（44歲）向她推薦「電鍋燙」，用家用電鍋就可以燙出美美的造型，設計師還強調，這是時下最流行的方式，燙完造型很漂亮，設計師用髮捲在她頭上上捲子後，真的就用家用電鍋替她燙髮，開始燙10分鐘後，她就向設計師反應很燙，設計師便拿毛巾給她圍脖子，過一下管子就爆開了。

江婦說，管子爆開產生熱水和蒸氣，當時左臉就感到很痛，耳朵、左邊頭皮都麻掉，但設計師卻叫她再忍耐10分鐘，「我一直尖叫說很燙，我受不了」，她要求設計師拔掉，但是設計師卻猶豫不決，還說：「要不然，姊姊，我在幫你上第二劑好不好？」

▲▼江婦燙傷後記錄傷口狀況 。（圖／翻攝自江婦臉書）

▲江婦燙傷後記錄傷口狀況 。（圖／翻攝自江婦臉書）

江婦表示，頭皮當下看起來紅紅的，設計師也認為沒有很嚴重，當天回家她先到診所看診，醫師提醒她可能會感染蜂窩性組織炎，嚴重可能致腦膜炎，沒想到隔天眼睛就腫起來，「我在醫院都打嗎啡、吃嗎啡，清創很多次，從過年前發生到現在，都還需要回診治療」。江婦脫下帽子露出紅通通的頭皮，她說，醫師告知她，如果3個月後再長不出來，恐怕就得植皮。

江婦說，事發後她也有去看精神科，吃安眠藥、鎮定藥物，藥劑必須很強否則無法入睡，老公還跟她說，她睡著做夢還會喊：「會燙！快跑！」

江婦指控，她有要求調解，對方請律師到場，她開和解金100多萬、100初頭，包括精神補助、就醫費用和植髮費用等，對方則是希望數字再低一點，她也願意減少和解金，畢竟大家都是在這裡生活，但對方律師卻說調解不成立，江婦於是提告，檢方偵結後也以過失重傷害罪起訴潘女。

法院審理認為，潘女幫客人燙髮時，貿然使用電子鍋、透明塑膠管、髮捲等器具，以電子鍋所產生蒸氣經由透明塑膠管導熱燙髮，於過程中因透明塑膠管未鎖緊脫落導致蒸氣散出，江婦反應灼熱不適時，潘女僅關掉電子鍋，未立即拔除江婦頭上的塑膠管，導致江婦遭蒸氣燙傷，左臉、左耳及左側頭皮9×9公分三度燒燙傷，導致部分左耳耳廓畸型及頭皮禿頭，就算接受重建或植髮手術，仍無法完全恢復，已達身體難治的重傷害程度。

法官考量潘女到案坦承犯行，但迄今未賠償，且江婦認為潘女毫無賠償及事後處理的誠意，請求法院判處不得易科罰金之刑，橋頭地院依過失重傷害判潘女7月徒刑，如定讞須入獄，但全案仍可上訴。

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