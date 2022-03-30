男大生剪髮「被弄成M形禿」老30歲崩潰　設計師冷回：叫你媽燙

▲一名男大生去理髮，結果讓他超崩潰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）





圖、文／周刊王

一般來說，在剪髮前都會和設計師溝通，頭髮的長度和造型，但有時候結果往往不如預期。一名男大生最近在媽媽的陪同下去剪頭髮，過程中因為剪太短，媽媽好意提醒，怎料設計師竟然用力抓他的頭髮剪，剪出來的成品失敗，而且也和原本溝通的不一樣，讓他氣炸了。

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原PO在《Dcard》討論區發文透露，前幾天從學校回家，媽媽告知家裡附近的理髮廳已經半年沒去，但還有之前儲值剩的幾百元，要他用掉不然很浪費，殊不知卻是惡夢的開始。剪髮前，他給女設計師看照片當作參考，過程中因為沒戴眼鏡，完全看不清楚，但是媽媽發現設計師剪太短，提醒對方竟被兇：「限制東限制西要怎麼剪？」

原PO表示，設計師下一秒開始用力拉他的頭髮剪，一直到剪完，他看了整個傻眼，因為劉海被剪壞了，「跟示意圖剪得完全不一樣，是不是她意氣用事找我的瀏海報仇？反應之後理髮師絲毫不覺得自己有問題，而且根本被剪太短燙不起來」。

▲原PO頭髮被剪壞。（圖／翻攝自Dcard）

透過對話可見，原PO向設計師抱怨，「我當下感受到您除了口氣變差之外，也開始用力拉我的頭髮去剪，當下感覺是非常非常不舒服」、「我的瀏海被剪到這樣，您說叫我燙起來，但被剪到瀏海沒什麼頭髮，要怎麼燙呢？」沒想到，設計師完全不覺得有錯，僅表示：「你媽不是會燙，自己燙就好」。經過此事，他深刻體會到：「以後記得戴隱眼去剪頭髮」。

▲原PO向設計師反映，對方卻不以為意。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，引發網友熱議，「這隨便給一個路人剪都還不會那麼慘」、「好可怕，直接老30歲」、「怎麼會剪成這樣，我覺得她是故意的」、「這設計師這樣不行吧？自己情緒不穩定，竟然把氣出在顧客的頭髮上？有人性嗎？」、「剪一個看起來像禿頭…」。