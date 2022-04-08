脫口1句「桌子很驚人」友人問號　他驚：天龍人不知這台語？

▲原PO一句「桌子很驚人」，讓台北友人納悶不已。（示意圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「只有南部在用嗎？」有網友8日在PTT的Gossiping板上發文，說他有次跟台北朋友到小吃店吃東西，要坐的時候，脫口說了一句桌子很髒，但形容的詞語讓對方納悶反問「為什麼？有鬼嗎？」因為他說的是「桌子很驚人」。這讓原PO不禁驚呆問卦，「天龍人不知道台語『驚人』是骯髒的意思？」

這位網友文中表示，當時對方從台北南下，兩人到小吃店吃東西，他看到桌子很髒，就說了一句「桌子很『驚人』」，結果被反問「為什麼很驚人？有鬼嗎？」對方的反應讓原PO很意外，「他竟然不知道台語的『驚人』是骯髒的意思？」並說友人是第一次聽到「驚人」這個用法，還認為很髒的台語就是「胎哥（癩哥）」或「拉薩（垃圾）」，忍不住發問，「難道『驚人』只有南部在用嗎？」

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貼文一出，不少人也滿頭問號，「驚人哪裡是骯髒啊？你哪裡學的」、「我也不知道耶」、「不是驚嚇的意思嗎」、「沒這種用法，或者是南部人才有？我就不知道了。」原PO則在留言處貼出釋義截圖，證實確實有「驚人（讀音：kiann-lâng）」的用法，意思是「骯髒不堪的婉轉說法」。

▲原PO貼出釋義。（圖／翻攝自PTT）

其他網友們則紛紛熱議，「有這種用法沒錯」、「我也有聽過這種說法」、「是骯髒的意思沒錯呀！我房間從小被罵到大」、「天龍人用這個都是國語的意思吧」、「驚嚇的驚人念法是ㄍㄧㄚˉㄌㄤˇ，骯髒的驚人念法是ㄍㄧㄚˇㄌㄤˊ」、「高雄有，小時候在戶外玩完常被長輩念」、「人在台南，是這樣用沒錯」、「新北人，有聽過我媽這樣說（她台南人），跟嚇人的語調不一樣。」