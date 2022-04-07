必看的愛情國片是哪部？　網推爆「2神作」都有桂綸鎂：刷好多次

▲《不能說的·祕密》。（圖／資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人最愛的休閒活動就是看電影，台灣有不少知名的國產愛情片，就有網友好奇詢問，大家心目中最喜歡的愛情電影是哪部呢？話題引發熱議，底下許多網友都點名2部經典作品，而湊巧的是，兩者的主要演員都有桂綸鎂。

有網友在PTT的movie板上，以「大家最喜歡的國產愛情電影是哪一部」為題發文，提到許多國產片的題材都是愛情，像是《月老》、《等一個人咖啡》、《我的少女時代》、《那些年》、《當男人戀愛時》等，在大家的心目中，最喜歡的愛情國片是哪部？

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貼文一出，不少網友點名這2部，「不能說的祕密！故事跟兩位女主角當時真的讚」、「不能說的祕密，看好多次」、「不能說的祕密，加上原聲帶，根本神作」、「藍色大門，結尾桂綸鎂的獨白超級經典」、「藍色大門！沒想到一面倒的推，這明明很多年了」、「藍色大門，每年夏天都會想看一下」、「藍色大門讓你活在單純的美好」。

▲《藍色大門》。（圖／資料照）

除此之外，底下網友也有分享其他作品，「聽說、我的少女時代」、「女朋友男朋友」、「我也投夏天協奏曲」、「愛你一萬年、阿嬤的夢中情人」、「阿嬤的夢中情人，龍哥的部分」、「阿嬤的夢中情人，唯一在電影院看到哭的愛情國片」、「近期消失的情人節不錯，很喜歡公車在田邊開的一幕」、「那些年跟六弄咖啡館吧，不是說多好看，但就是有引起共鳴」。

據悉，《不能說的·祕密》是周杰倫自編自導自演的首部電影，於2007年上映，除了他之外，桂綸鎂、黃秋生、曾愷玹都有演出；至於《藍色大門》則是2002年由台灣導演易智言執導的電影，桂綸鎂、梁又琳、陳柏霖均為主演。