確診情侶遊小琉球「足跡圖=旅遊教科書」懂吃又懂玩！鄉民：已收藏

▲小琉球確診者驚見大量足跡，縣府全面清消 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

清明連假後疫情不斷，有確診者也在連假期間登小琉球玩，新北市一對情侶於4月1日至4日登島旅遊，足跡圖曝光，驚見多處到訪足跡，包含多間餐飲店、島上知名景點等，4天的旅遊行程完整公開。就有網友看完後笑說，之後要去小琉球可以參考一下，「原來是旅遊攻略阿，還以為是足跡呢！」

有網友在PTT發文，看了一下案25149、25150的足跡，從第一天登島到第四天離開，從早到晚完整記錄每一天的行程，從起床出門吃早餐，到訪過哪一間餐廳、景點，晚上回民宿休息，每一個去過的景點都詳細紀錄，連時間也有清楚標示，乍看之下還以為是旅遊行程表。

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▲網友表示，要把行程收藏起來下次去。（圖／翻攝自PTT）

原PO笑喊，這根本是「小琉球旅遊教科書」，有知名的在地麵店，也有網美餐廳，早餐吃的都是有名的早餐店，住宿也看起來很讚，該去的觀光景點也都去了，「食、衣、住、行、育樂通通都有」。

貼文一出，網友大讚專業，「懂玩又懂吃」、「以後大家去小琉球直接抄他的行程就好」、「根本旅遊達人」、「一堆旅遊書都不及一張確診足跡圖」、「這個熱狗堡看起來也太好吃了吧」、「很強欸，網美老木是map上找不到的地點」、「這是旅行社業配吧」。不少人直呼「之後就直接抄他的行程」。另外也有網友透露，「島上都說這位是巷子內的」。

▼情侶連假4天登小琉球玩樂。（圖／記者陳崑福翻攝）