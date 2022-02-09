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【廣編】SOFINA iP x Hello Kitty攜手推出超萌聯名設計　土台美容液為大人的可愛打氣

▲▼ 花王,SOFINA,Hello Kitty,土台美容液,限量,逆齡,素顏,碳酸保養,肌齡。（圖／花王提供）

▲SOFINA iP x Hello Kitty可愛打氣瓶，全台限量發售。

圖、文／花王提供

誰說長大後就不能繼續保持可愛？萬眾期待超強聯萌SOFINA iP x Hello Kitty聯名推出土台美容液「可愛打氣瓶」隆重上市！一同聯手為大人們的澎潤可愛打氣，向眾人大方公開永遠可愛的逆齡肌密。

土台美容液每次使用都含有2000萬*2顆高濃度碳酸氣泡，迅速開啟肌膚保養通道，保養精華直達肌底，為肌膚注入高濃度奢華精華成分，由內提升肌膚抗老能量，加速改善素肌狀態，讓妳素顏依舊散發自信光彩，賦活年輕。不論妳是幾歲，透過SOFINA iP碳酸保養都可以跟Hello Kitty同young維持健康肌齡，讓自己可愛沒有年限！

只要用土台美容液在手腕擠出愛心狀，靜置90秒後擦去，立即浮現獨特的賦活紅暈實感，肌底美循環效果立即顯現。SOFINA iP土台美容液，作為前導精華打底使用，不僅能帶動肌底土台力加速肌膚美循環，在洗臉後成為取代化妝水的第一步驟，更可以加乘後續保養效果。許多愛用者使用後表示，保養成效若經常卡關，平日只要用SOFINA iP強化肌膚循環力，就能有感維穩膚況，透亮昇華，素顏自帶蘋果般潤澤光，肌膚透出年輕紅潤的好氣色。

活動期間，凡於指定官方通路消費滿額並於至「SOFINA Facebok粉絲專頁」登錄發票，即可獲得LINE POINTS 50點，加碼再抽Air pods pro 超值豪禮。手刀購入今年最萌聯名商品，用專屬大人系可愛瓶給肌膚加油打氣，天天萌寵自己，持續開發原生肌本能，由內而外散發自信美力！

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