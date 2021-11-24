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冬天「衣服晾不乾還發臭」好困擾！用對洗衣精「超越日曬級除菌力」悶味、霉味、汗臭OUT

▲▼花王,一匙靈,洗衣精,一匙靈抗菌EX強力消臭,一匙靈抗菌EX防螨成分PLUS,一匙靈抗菌EX極淨除垢,冬天,日曬。（圖／左取自123RF圖庫、右記者周宸亘攝，經後製處理）

▲即使是在室內晾衣，一匙靈抗菌EX強力消臭洗衣精（圖右）也能為冬日帶來好氣味。（圖／左取自123RF圖庫、右記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

冬天又濕又冷，最希望可以包裹在厚厚的圍巾或毛衣裡，洗好的衣服晾再久還是覺得有股霉味，怎麼洗都洗不乾淨，但一般家庭或租屋族，受限家中空間無法添購烘衣機，既沒辦法等到太陽公公出來才洗衣服，老是出門自助烘衣很傷荷包又麻煩，惱人的衣服異味問題該怎麼解決？聰明的消費者不妨從功能型洗衣精下手，像是最懂台灣的一匙靈推出抗菌EX系列洗衣精，就針對不同衣物問題對症下藥，其中「強力消臭」款透過日本制菌防禦技術，讓洗好的衣服擁有像日曬過的除菌效果，就算是在室內晾衣也不怕有悶臭味，成為冬日陰濕天氣的救星。

▲▼花王,一匙靈,洗衣精,一匙靈抗菌EX強力消臭,一匙靈抗菌EX防螨成分PLUS,一匙靈抗菌EX極淨除垢,冬天,日曬。（圖／資料照）

▲冬天濕冷陽光少，就算剛洗好的衣服仍會散發難聞的怪味。（圖／資料照）

台灣冬季東北季風經常夾帶冷空氣與大量水氣，住在北部的民眾感受更為明顯，每到冬天除了又濕又冷，更討厭的是衣服不管怎麼晾就是晾不乾，即使掛了2～3天摸起來還是帶有濕氣，更惱人的是還會有悶臭或是霉臭味，明明已經洗乾淨卻比沒洗的時候還讓人不舒服；最懂台灣的一匙靈，不僅觀察到消費者的困擾，更提出解決方法，推出全新改良一匙靈抗菌EX強力消臭洗衣精，更強調消臭力，能有效去除台灣人最困擾的三大臭味：悶臭、霉臭、汗臭，因為產品使用日本制菌防禦技術，能洗去在暗處搞怪、使衣服飄異味的細菌，更具備超越日曬等級99.9%除菌力。不論是室內晾衣悶臭、潮濕霉臭、腋下汗臭、寵物尿臭、汽機車廢氣臭以及冬天吃火鍋沾染的異味等各種日常臭味困擾在抗菌除臭的洗淨技術之下，都能輕鬆擊破，還給衣服清香樣貌。

▲▼花王一匙靈EX系列洗衣精情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲一匙靈抗菌EX強力消臭洗衣精標榜具備超越日曬等級99.9%除菌力，解決民眾冬天室內晾衣產生的異味問題。（圖／記者周宸亘攝，下同）

冬天除了衣服曬不乾的悶臭困擾外，過敏問題也不容小覷，久放在櫥櫃裡的厚棉被、冬衣可能隱藏塵螨威脅，大陸冷氣團夾帶髒空氣、PM2.5也可能影響家人健康。今年5月新推出的「一匙靈抗菌EX防螨成分PLUS」添加防螨成分，能營造讓塵螨難以孳生的潔淨環境，有效洗淨塵螨過敏原，還能有效預防PM2.5沾附，使用後更能放心的讓孩子捲在溫暖的被窩裡，不須擔心隨時引發過敏危機，防護加倍安心。

▲▼花王一匙靈EX系列洗衣精情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲「一匙靈抗菌EX防螨成分PLUS」（右）與強力消臭款（左）一樣擁有具備超越日曬等級99.9%除菌力，還能預防塵蟎、PM2.5等過敏原。

有時候衣服明明洗過以為乾淨了，但無意間注意到領口泛黃或衣角有小污漬時，才驚覺平時的洗衣清潔還不夠到位！「一匙靈抗菌EX極淨除垢」因有雙重極淨因子，能洗去長期積累頑垢，像是毛巾、衣領的皮脂以及袖口泛黃髒污，不小心沾附食物髒污也不必慌張，交給極淨除垢，深層洗淨污垢不留痕跡，隨時可以盡情享用美食。

▲▼花王一匙靈EX系列洗衣精情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲「一匙靈抗菌EX極淨除垢」深入織物纖維，能去除長期積累的髒污。

到了又冷又濕的冬天，洗衣任務就變得無比艱難，還好有最懂台灣的一匙靈，抗菌EX系列洗衣精讓洗衣服變簡單，日本制菌技術清潔效果讓人好安心，擔心晾不乾衣服變臭，就用強力消臭抑制潮濕氣候產生的晾衣霉味；擔心衣物不夠乾淨讓人容易生病，以防螨成分PLUS洗衣服，打造塵蟎、PM2.5等過敏原都遠離的環境；極淨除垢讓汗漬、食物污垢無所遁形，其實只要平時選對洗衣精，維持衣服亮麗如新自然不需要太費力。

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