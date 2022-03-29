【廣編】花王連續十六年入選「世界最具道德企業」名錄　

圖、文／花王提供

花王株式會社（社長・長谷部佳宏）入選美國權威智庫Ethisphere Institute（道德領域研究機構）發表的「2021年世界最具道德企業®」名錄。花王是該機構自2007年啟動這項遴選以來，日本乃至亞洲範圍內唯一一家連續16年獲選的亞洲企業。

“世界最具道德企業”由專注於企業經營倫理和社會責任的美國智庫Ethisphere Institute（道德領域研究機構）每年評選發表，旨在表彰在透明度、誠信、道德及守法經營方面表現卓著的企業。該機構以（1）企業道德與合規舉措；（2）企業社會責任；（3）注重道德的企業文化；（4）企業治理；（5）領導力、創新力及社會評價等五個方面的標準進行評價並選出優秀的企業。

花王集團將創業者的遺訓——“走正道”作為企業行動的原點，始終恪守法制與倫理的規範，誠信開展各項事業。為將這一信念貫徹於日常，花王制定了《花王商務行為準則》，並依據花王在不同國家和地區的業務特點和案例開展研修，以使集團所有的員工都能充分理解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，為能最大限度激發每一個員工的活力，協助所有人成為自己理想中的自己，花王於2021年7月更新了“Kao Way（花王之路）”。面對在世界範圍內擴大的疫情及環境問題等社會課題，花王應肩負的責任與職責也迎來了重要的變革期。為了始終作為一個有益於社會、具有存在價值的企業，花王也必須不斷改革，持續進步。作為企業的理念“Kao Way”更加強調了人與地球的共存、多樣性與包容性等ESG觀點，積極面對挑戰。藉由理念的深化，作為基本價值觀中首當其衝的原則，“走正道”的重要性再次得到彰顯。