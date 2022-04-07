創作千首！寶島歌王文夏=台語歌歷史　文化部將呈請總統明令褒揚

▲文夏生前創作超過1200首台語歌！照片為他曾參與鍾孟宏執導的電影《失魂》。（圖／劉振祥攝影／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

資深音樂人文夏（本名王瑞河）昨（6）日辭世，他終身致力於流行音樂及電影產業，創作千首以上熱門台語歌曲，被稱為「寶島歌王」，積極推動臺灣台語文化發展，是台語流行音樂重要推手，生平可說是「台語歌曲的歷史」。文化部長李永得聞訊表達敬意與哀悼，並將呈請總統明令褒揚。

文化部指出，文夏1928年生於臺南市麻豆區，就讀臺南高商二年級（1949年）時即完成第一首台語歌曲創作「飄浪之女」，1956年與臺南亞洲唱片合作灌錄唱片，1961年組成「文夏四姊妹樂團」，為臺灣第一個流行偶像樂團。

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文夏曾灌錄超過1200首的台語歌曲，代表歌曲有「媽媽請妳也保重」、「黃昏的故鄉」、「媽媽我也真勇健」、「十八姑娘」、「星星知我心」等傳唱無數的經典歌曲。

▲文夏創作代表歌曲有「媽媽請妳也保重」、「黃昏的故鄉」等。照片為2016年文夏參加「台語片60周年」系列活動記者會。（圖／文化部提供）

此外，文夏在電影領域亦有重大貢獻，1962至1972年先後拍攝「台北之夜」、「再見台北」、「走馬燈」等11部台語電影，不僅是台語電影的先河，也開啟隨片登台的演唱熱潮。文夏因其備受推崇的全方位創作力，以及在影視音樂活動方面的創舉，曾獲2004年文化總會國寶級藝人獎章，2011年第2屆金音創作獎傑出貢獻獎，以及2012年第23屆金曲獎特別貢獻獎。

李永得表示，文夏先生終身投入臺灣流行音樂及電影創作、相關展演及推廣活動，其對臺灣流行音樂及影視文化的卓越貢獻，是臺灣文化重要的瑰寶，留給世人無限感念。