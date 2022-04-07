陳水扁重提資助450萬舊事討人情？　施明德：當時說來自企業界

▲前民進黨主席施明德。（資料照／記者林銘翰攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統陳水扁7日不甩保外就醫不得受訪的規定，舉行記者會說明國務機要費案，並公布21項國務機要費金流，其中一項是資助前黨主席、倒扁行動發起人施明德，金額多達450萬。對此，施明德今天透過臉書回應，當時時任總統府參議郭文彬轉交金錢時，僅說來自企業界人士，並沒有告訴他款項來自陳水扁，面對陳水扁今天重提舊事「討人情」不予評論。

陳水扁今天表示，自己知道施明德很窮，曾因施明德女兒要接受肺臟移植手術、所成立「施明德基金會」也陷入周轉困難，前前後後共資助施明德450萬元。

施明德是美麗島事件總指揮，曾三度以政治犯身分入獄，坐牢近26年，曾任民進黨主席、立委、黨團召集人，在2000年陳水扁當選總統後退出民主進步黨。2006年，因陳水扁家族爆發貪腐醜聞，而發動百萬人民反貪倒扁運動，並且擔任總指揮。

陳水扁今天透露，施明德曾請託時任總統府參議郭文彬幫忙借款，郭文彬將此事告訴陳水扁，陳水扁即透過馬永成轉交新台幣50萬元現金給郭文彬，再由郭文彬交予施明德；2004年間，施明德又請郭文彬協助借款，郭文彬再次向陳水扁報告，陳水扁將100萬元交請郭文彬轉予施明德。

不過，施明德今天透過3點聲明回應陳水扁「舊事重提」表示，馬永成與郭文彬都知道他很窮，轉交募款時，都說來自企業界友人的贊助，非政治界；陳水扁於施雪蕙手術之時到台大醫院探訪，贈予100萬元，當時即交由他的助理陳涓淇專款專用，她是長年負責管理記錄照護施雪蕙的特別基金的人；且郭文彬轉交給施明德基金會的200萬元，當時並沒有說明來源為陳水扁，僅告訴他該款項為企業界人士贊助，他則當即轉由負責與台大施明德先生講座的執行長江宜樺教授聯繫的黃惠君，交予台大講座。

施明德指出，這些事在2006年他站出來反對陳水扁家族貪腐時，陳水扁就曾對外提出，惟當時並沒有說明款項是出於國務機要費，現在又重新向他再討一次「人情」，並且加碼說是「國務機要費」，但是他認為此乃一樁舊事，僅說明，不予評論。

施明德強調，他曾於2006年驚聞此事時，非常氣憤地責備郭文彬，為何當時不告知他錢來自陳水扁；郭文彬答，因為知道他曾婉拒過李登輝總統1億5000萬的餽贈，和連戰副總統500萬的贊助，因此不想告訴他，怕他會拒絕。